نضال الشافعي: احتفظت بـ«شنبي» لمدة سنتين بسبب «هجمة مرتدة»

عبر الفنان نضال الشافعي عن حبه للأعمال الوطنية من قصص المخابرات العامة عن أحداث حقيقية، وكان يتمنى أن يخوض هذه التجربة، حيث تربى وجدانه على مسلسل «رأفت الهجان»، مشيراً إلى أن هذا النوع من المسلسلات ترسخ الانتماء والوطنية وترفع الوعي.

وقال «الشافعي»، خلال لقاء مع برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إنه سعيد لأن الشركة المتحدة تنتج هذا النوع من الأعمال الوطنية، مشيراً إلى مشاركته في مسلسل «هجمة مرتدة»، حيث جسد دور ضابط مخابرات، وأضاف أن الأمر كان صعباً للغاية، بسبب طبيعة الشخصية، إذ أن كلامه قليل، ويسمع كثيراً، وحياته الشخصية لا يجب أن تؤثر على حياته العملية، وكل ذلك جعله يقبل الدور.

وتابع أن تحضيرات العمل جاءت من خلال قراءة جيدة للغاية لورق السيناريو بتركيز كبير، والذي تمتزج فيه الدراما، وخاصةَ أن ما جرى مناقشته في العمل الدرامي من ملف المخابرات«هجمة مرتدة» قوي ودقيق للغاية، كما أنه ناقش أبعاد الشخصية مع المخرج، وكيفية تقديم وجه إنساني له، كما أن التحضير للشخصية اعتمد على البحث الشخصي، إذ تعامل أفراد المسلسل مع ضباط من جهاز المخابرات لمعرفة خلفيات عن الشخصيات بشكل أكبر.

وأردف أن المسلسل استعان بأفراد متخصصين من جهاز المخابرات، لإضافة أي تفاصيل للعمل الدرامي بشكل حقيقي وذلك بشكل شبه مستمر ويومي من أجل العناية بأدق التفاصيل، موضحاً أن تصوير المسلسل استغرق عامين، بسبب ظروف جائحة كورونا، وهو ما زاد من صعوبة الحفاظ على الدور والمضمون والتركيز وتقمص الشخصية، كما أجبره على الاحتفاظ بشاربه طوال فترة تصوير المسلسل، التي امتدت لعامين.