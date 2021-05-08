مميزات وعيوب الفرن الكهربائي والغاز.. أيهما أفضل؟

«الفرن» من الأجهزة اليومية التي تستخدمها السيدات بشكل متكرر لإعداد الطعام أو تسخينه، لذلك تتملك الحيرة ربة المنزل عند اتخاذها قرارًا بشراء الفرن حيث تبحث عن مميزات وعيوب كل نوع.

وتستعرض «الوطن» مميزات وعيون الفرن سواء الذي يعمل بالكهرباء أو الغاز، للتسهيل على السيدات في اتخاذ القرار المناسب عند الشراء.

مميزات فرن الغاز

- أقل تكلفة للتشغيل.

- أفضل في المخبوزات وإعداد الكيك.

- أسرع في التسخين.

- منتشر في بلاد الوطن العربي، وبالتالي فإن الخيارات أمامك أكثر تنوعًا وكذلك العلامات التجارية.

مميزات الفرن الكهربائي

- أقل سعرًا عند الشراء.

- أسهل في التشغيل دون أنابيب غاز أو خلافه.

- غير منتشر في الأسواق وبالتالي هناك خيارات أقل تنوعًا.

- أكثر أمانًا من الغاز، وإن كانت للكهرباء مخاطرها أيضًا.

- يعطي توزيع حرارة أكثر جودة بشكل متساوٍ.

عيوب فرن الغاز

- أصعب في التشغيل لضرورة اشتراكك في خطوط الغاز الطبيعي، أو شراء أنبوبة غاز واستبدالها كل فترة ربما تكون قصيرة، إن كانت عائلتك كبيرة.

- للأنبوبة مخاطر على الأطفال أيضًا.

- أقل في قدرته على توزيع الحرارة، ما قد يؤدي إلى عدم نضج المأكولات كلها بنفس القدر مثلًاز

عيوب الفرن الكهربائي

- يستغرق وقتًا أطول في التسخين.

- غير جيد في المخبوزات.

- يحتاج حرصًا شديدًا عند تنظيفه لضرورة عدم وصول الماء إلى مكوناته الداخلية، لأن الماء قد يتلفه أو يتسبب في ماس كهربائي.

طرق تنظيف الفرن

- التنظيف الذاتي: هناك خاصية متوافرة في بعض الأفران تسمى التنظيف الذاتي، وكل ما تحتاجينه الضغط على الزر الخاص به وغلق الفرن، وخلالها تنبعث حرارة عالية تساعد على إذابة الشحوم وإزالة الأوساخ، وتستغرق هذه الدورة نحو ساعتين، وقد يختلف هذا الوقت بناءً على نوع الفرن، وهذه الطريقة تصلح مع البقع والاتساخات البسيطة.

- منظف ​​الأفران: هذه الطريقة هي الأسهل والأسرع في تنظيف الفرن وستزيل الشحوم والأوساخ تمامًا.

لكن احذري من استخدامه إذا كانت لديكِ حساسية من المواد الكيميائية القاسية.