حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بالعطاء ويحب المشاركة في الأعمال الخيرية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاطا وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ بمنزل الحظ يساعدك على تحقيق توازن بين حياتك العاطفية والاجتماعية.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.