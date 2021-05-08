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حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:04 ص | السبت 08 مايو 2021
برج القوس

برج القوس

مواليد برج القوس يحبون السفر والانطلاق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدdk المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تقوم بنشاط متميز وتحقق نجاحا، بشرط أن تنتبه لحقوقك وأن تكون ملتزما.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

 رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.

 مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر

 

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