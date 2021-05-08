حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بالعقلانية ويحب عائلته كما أنه مخلص، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدdk المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب الاشتباكات في محيطك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.