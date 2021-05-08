عابد عناني بعد تنفيذه عملية الواحات بـ«الاختيار 2»: من أصعب المشاهد نفسيا

حالة كبيرة من الوجع يعيشها الجمهور بعد عرض الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 التي تضمنت حادث الواحات، حيث عرضت الحلقة حادث استشهاد عدد كبير من قوات الأمن في عملية الواحات على يد جماعة إرهابية، يترأسها الإرهابي عماد عبد الحميد.

ويجسد الفنان عابد عناني، شخصية الإرهابي عماد عبد الحميد، خلال أحداث المسلسل وعن حادث الواحات، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كانت من أصعب المشاهد التي تم تصويرها على المستوى النفسي والبدني حيث إن التصوير تم على يومين وسط عواصف وأتربة شديدة».

وتابع عابد عناني قائلا: «لما قدمت شخصية عماد في الاختيار الجزء الأول كان هناك ردود أفعال مؤذية نفسيا عليا بسبب الشخصية، ولذلك كنت مقرر إن معملش دور بالشر دا مرة تانية دلوقتي علشان كدا كنت خايف من رد فعل الناس في الاختيار 2».

ولكن الفنان عابد عناني، أكد بأنه كان سعيدا للغاية بأن شخصية عماد تم إعطاؤها المساحة الكافية هذا العام لتظهر تفاصيل أكثر في الشخصية، كان يود تقديمها في الجزء الأول منها قائلا: «إصراره رغم معارضة الظروف ليه إنه يحقق الكابوس اللي في دماغه مقدرش اسميه حلم هو كابوس».

وعن شخصية عماد قال عابد: «ربنا يخفي أمثاله ومنشوفش في البلد ناس تاني زيه ويرحم شهداءنا ومكانهم في الجنة».

مسلسل الاختيار 2

مسلسل «الاختيار 2» هو بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشري وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.