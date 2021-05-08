عمرو أديب يناشد بعدم رفع الحظر الجزئي: «عايزين أرقام كورونا تنزل شوية»

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه سيطل على جمهوره عبر شاشات القنوات الفضائية مرة أخرى، بدءا من غد السبت، وخلال الأسبوع المقبل، عبر شاشة «MBC مصر 2»، مشيرا إلى أن قناة «MBC مصر» سيعرض عليها الحلقات الجديدة من المسلسلات.

يأتي ذلك بعد خوض عمرو أديب تجربة تقديم البرنامج على منصة «شاهد.نت» الإلكترونية، طوال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه سيذيع حلقة ليلة القدر التي يجمع فيها التبرعات.

رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتحدث «أديب»، عن الجولة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لبعض مشروعات الطرق، وحواره مع المواطنين، خاصة المواطن الذي طلب من الرئيس تخفيف الحظر، ليعلق «أديب» قائلا: «مترفعش الحظر يا ريس، القرار اللي أخدته الدولة بالإغلاق الجزئي هو إجراء صحيح، والدولة كانت حمولة وتحملت 23 يوما من شهر رمضان».

وتابع: «المصريون دايما عندهم حاجة بينزلوا يجيبوها من الشارع، بعد ما تخلص حاجة العيد، هينزلوا يجيبوا حاجة المصيف، وأنا بقولك يا ريس مترفعش الحظر، وخلينا نشم نفسنا والأرقام تنزل شوية، وكفاية بقى وبشويش والنبي أنا في عرضكم بشويش، أنا لو منه ولقيت الناس من غير كمامة كنت لميت الناس دي كلها».

الوضع في البلاد المحيطة

وأوضح: «انظروا إلى تونس والأوضاع فيها، وهناك حديث عن الإغلاق التام وعدم وجود أماكن في المستشفيات، وأنظروا إلى تركيا ماذا يحدث هناك؟ متسائلا: «هي المطاعم والمحلات اللي في محطة البنزين يسري عليها نفس القرارات التي تسري على محطات البنزين أم لا؟» مطالبا بإغلاق المطاعم والمحلات الموجودة في محطات البنزين».

وقال «أديب»، إن أحد المواطنين طلب شقة سكنية من الرئيس، والرئيس وعده بها، والرئيس سوف يتابع تنفيذ هذا الوعد.