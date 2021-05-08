مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 25.. محاولات من أجل تجنيد أحمد عز

حمل مسلسل هجمة مرتدة الحقلة 25، العديد من المشاهد التي انتظرها الجمهور في شغف وترقب في إطار تفاصيل المسلسل، الذي يقدم قصة أبرز ملفات المخابرات المصرية إبان فترة 2011، عن طريق عدد من العمليات السرية التي يقوم بها كل من الفنان أحمد عز، مؤدي شخصية «سيف العربي»، والفنانة هند صبري، مجسدة شخصية «دينا أبو زيد»، من أجل الإيقاع بالجواسيس.

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحقلة 25

ومن بين أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 25، تعرض سيف العربي للطرد من مكان عمله بعد توريطه في قضية سرقة من قبل إحدى المنظمات الأجنبية الساعية إلى تجنيده، وبعد ذلك حاول الراهب في مقابلة أحمد عز من أجل تجنيده.

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كما شهدت أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحقلة 25، معرفة نازلي شوكت، التي تؤدي دورها الفنانة إنجي المقدم، بأن الدولة المصرية على علم بمخططها.

تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة الحقلة 25

ومن بين تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة الحقلة 25، عودة دينا أبو زيد من السيمنار الذي حضرته التابع لأجهزة دولية في أوروبا، حيث بدأت تلك المنظمات في تقييمها عن طريق رئيس مركز الجبرتي للتحليل السياسي، وذلك من أجل العمل معهم في تدريب مجموعة من الشباب.

وكانت المفاجأة، وهي تواجد شقيقة سيف العربي، ضمن عدد من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فيما شهدت تفاصيل الحلقة مقابلة نازلي رئيس المخابرات الأجنبية؛ ليدور الحوار حول ما تشهده الدول بعد 2011.