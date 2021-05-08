مسلسل موسى الحلقة 25.. محمد رمضان يلقن «عوكل» درسا و«حلاوتهم» تحذره

تدور أحداث مسلسل موسى الحلقة 25، حول «موسى» الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، والذي يعمل لحاله بعيدا عن المعلم وهبة، الفنان سيد رجب، بعد أن سرقت جميع أمواله في ليلة زفافه على «المعلمة حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، ليستعد للسفر والعمل بتجارة الراديو، سعيا في النجاح وكسب الرزق، ثمن يعود حاملا بضاعته ويتحمل سخرية «وهبة» وبداخله حماس ورغبة في النجاح.

مسلسل موسى الحلقة 25

ويضرب موسى، الشاب «عوكل» بعد أن هجم الأخير على إحدى فتيات السوق التي يحبها صبيه «زيتونة» من أجل الزواج منها عنوة، كما لم يحترم والدها الذي يترجاه، أو رجال سوق باب اللوق الذين تدخلوا، ليلقنه «موسى» درسا ويضربه على رأسه، ثم يغضب من «حلاوتهم» بعدما تركت البيت دون إذنه.

ويدور خلال الحلقة 25 من المسلسل، حديث بين المعلم وهبة وموسى، عن سخرية فتوة السوق من الفتى الصعيدي بسبب تجارته في «الراديو»، فيما لم ينتبه له موسى قائلًا، «بكرة تتمنى أنك تاخد راديو واحد من ماركة ماركوني».

كما هدد شيخ البلد شداد، الفنان رياض الخولي، جد موسى، الشيخ صالحين، الفنان محمد ريحان، وزوجته «بخيتة»، ومنعهما من الخروج من المنزل، وذلك بعد أن فشل في قتل حفيده موسى، وهددهما إذا خرجا من المنزل بقتلهما.

كما يعطي موسى درسًا في التجارة للمعلمة حلاوتهم، بعد محاولتها للتقليل من عقليته، وذلك عقب تجارته في نوع جديد وغريب على السوق وهو «الراديو»، ولكنه يرفض نصيحتها بيبيع جميع بضاعته بثمنها، متمسكًا برأيه، ويقول: «التجار ليهم سوق وأنا ليا سوق».

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسليط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب موسى تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.