سوهاج تسجل رقما قياسيا.. نصف وفيات كورونا في بيان الصحة من المحافظة

زيادات ملحوظة في نسب الإصابات والوفيات لحالات فيروس كورونا في محافظة سوهاج، حيث حصدت المحافظة نصف أعداد المتوفين الذين أعلنتهم وزارة الصحة في بيانها الرسمي ليوم الجمعة 8 مايو، حول فيروس كورونا، وهو أعلى معدل وفيات شهدته المحافظة منذ الموجة الثالثة.

وكشف تقرير عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج استمرار ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا بالمحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينا أن المحافظة سجلت 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة.

تفاصيل حالات الإصابة والوفاة في مستشفيات سوهاج

وأوضح التقرير الذي كشف عنه مصدر مسئول في مديرية الصحة في سوهاج بشكل مفصل، أن مستشفى مركز أخميم سجل 7 حالات وفاة، ومستشفى حميات سوهاج المخصصة للعزل والكشف عن حالات فيروس، سجل دخول 18 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى حميات جرحا، 16 حالة إيجابية جديدة مصابة بالفيروس و3 حالات وفاة، كما سجل مستشفى جزيرة شندويل 15 إصابة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة، وسجل مستشفى سوهاج العام 13 إصابة و4 حالات وفاة، وسجل مستشفى حميات البلينا 6 إصابات وحالتي وفاة، وسجل مستشفى دار السلام إصابة 4 وحالتي وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المصادر أن مستشفى طهطا العام سجل 11 إصابة وثلاث حالات وفاة، بينما سجل مستشفى ساقلتة 9 إصابات وحالة وفاة جديدة.

وكشف المصدر أن عدم كفاية أسرة العنايات المركزة داخل المستشفيات الحكومية أدى إلى ارتفاع الوفيات خلال اليومين الماضيين، ليصل إلى 29 حالة وفاة بسبب كورونا معظمهم من كبار السن، وتأخر وصول الحالات إلى المستشفيات.

أعداد حالات فيروس كورونا في مصر

وفي بيان الصحة اليومي، أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 65 حالة جديدة.