«الصحة»: نتلقى 90 ألف طلب للحصول على لقاحات فيروس كورونا يوميا

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن اقبال وتفاعل المواطنين على موقع الوزارة الخاص بتسجيل طلبات لقاح فيروس كورونا المستجد، زاد في الفترة الأخيرة، ووصل التسجيل إلى ما يقرب من 2.6 مليون شخص، وأرسلت الوزارة رسائل لما يقرب من 1.5 مليون مواطن من أجل ضمان حجز الموعد، وجرى تطعيم نحو 970 ألف مواطن بلقاح كورونا، وأكد أن التسجيل تخطى 90 ألف شخص في اليوم الواحد.

وأضاف «صلاح»، في مداخلة لقاء ببرنامج «مانشت» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن التسجيل عبر الموقع خلال خطوات سهلة وإرسال بيانات شخصية ومعلومات طبية لتصنيف المواطنين إلى فئات، إذ يحسم السيستم قائمة الأولويات لكل مركز، مشددًا على أن الحصول على اللقاح يكون وفقا للحالة الصحية وليس بأسبقية الحجز.

وتابع: «قوائم الانتظار تختلف بين كل منطقة وأخرى، والقاهرة الجديدة بها إقبال كبير جدا، ففيها نحو 50 ألف مواطن، مقابل 2000 شخص فقط في قوائم الانتظار بالمعادي وطرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة مدة الانتظار وتأخر الرسائل بالنسبة لمواطني القاهرة الجديدة مقارنة بالمعادي».

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بفتح مراكز كبرى لتقديم اللقاحات للمواطنين على غرار أرض المعارض من أجل سحب كل قوائم الانتظار في القاهرة الجديدة ومصر الجديدة ومدينة نصر، وسيجري فتح مركز في الجيزة ومركز في كل محافظة.

ولفت إلى أن مصر من الدول التي شاركت في التجارب السريرية الخاصة بلقاح سينوفارم، لذلك كانت متأكدة من فاعليته منذ اليوم الأول، لذلك قدمت مصر هذا اللقاح للمواطنين مع أسترازينيكا، كما توسعت في تقديم اللقاحات للمواطنين، فقد بدأت بإتاحة 40 مركزا، وزاد عدد هذه المراكز بسبب زيادة الجرعات.

وأكد أنه من المستحيل تسجيل طلب الحصول على اللقاح أكثر من مرة لنفس بطاقة الرقم القومي، موضحًا أن الوزارة تجري تعديلا على الموقع سيجري تطبيقه خلال الفترة المقبلة، وذلك بإظهار كثافة كل موقع أمام المواطنين الراغبين في التسجيل وذلك لمعرفة المناطق التي بها قوائم انتظار طويلة.