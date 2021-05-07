محافظ المنيا يتفقد أول مركز متنقل للقاحات كورونا على مستوى الجمهورية

محافظ المنيا يتفقد أول مركز متنقل للقاحات كورونا على مستوى الجمهورية
كتب:
إسلام فهمي
05:18 م | الجمعة 07 مايو 2021
اول مركز متنقل للقاح كورونا بالمنيا
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أول مركز متنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، بميدان بالاس بمدينة المنيا، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» للمواطنين، بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة، ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا.
قال محافظ المنيا، إن مركز اللقاحات المتنقل هو الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم اللقاحات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أنه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا، حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه يجرى تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركزا بنطاق المحافظة.
من جانبه أكد دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص فريقا متحركا للأماكن العامة والخدمية، مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، من خلال الخط الساخن 15335، مضيفًا أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كل فئات المواطنين.