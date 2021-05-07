محافظ المنيا يتفقد أول مركز متنقل للقاحات كورونا على مستوى الجمهورية

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أول مركز متنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، بميدان بالاس بمدينة المنيا، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» للمواطنين، بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة، ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا.

قال محافظ المنيا، إن مركز اللقاحات المتنقل هو الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم اللقاحات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أنه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا، حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه يجرى تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركزا بنطاق المحافظة.

من جانبه أكد دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص فريقا متحركا للأماكن العامة والخدمية، مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، من خلال الخط الساخن 15335، مضيفًا أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كل فئات المواطنين.