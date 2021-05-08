«التنسيقية» تستقبل سيدة أمريكية مصابة بالسرطان اليوم: تمنت زيارة مصر

تستقبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، السيدة الأمريكية «جلوريا» المصابة بمرض السرطان، في مطار القاهرة الدولي، وذلك بعدما أبدت رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية.

وتواصلت التنسيقية مع داستن فيتالي، نجلها الذي اضطر للعمل لوقت إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية من أجل تحقيق حلم والدته.

من جانبه، قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السيدة الأمريكية تصل اليوم السبت في زيارة تستغرق أسبوعًا، موضحًا أنه تم إعداد برنامج سياحي لـ«جلوريا» يتضمن زيارة بعض المعالم الأثرية والسياحية المصرية.

وأضاف «القط»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ السيدة الأمريكية تعد حالة إنسانية خاصة جدًا تستوجب تكاتف الجهود في تحقيق أمنيتها، مشيدًا بإصرارها الكبير على زيارة مصر وهي في تلك الظروف الصحية الصعبة، وكذلك بنبل أخلاق ابنها الذي حرص على تحقيق أمنية والدته، حيث اضطر للعمل لوقت إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية من أجل تحقيق حلم والدته.

وتابع محمود القط، أنّ إصرار السيدة على زيارة مصر، استدعت من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاولة التواصل معها تقديرًا لها، حيث تم التواصل مع نجلها من خلال النائب عماد خليل.

واستكمل محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أنّ تنسيقية شباب الأحزاب شكلّت مجموعة عمل لترتيب وتنسيق كل إجراءات الرحلة لإبداء كل مظاهر الود والترحيب بالسيدة الأمريكية، وجرى التنسيق مع الطيران المدني وشركة مصر للطيران، وهيئة تنشيط السياحة، بهدف تيسير الإجراءات، متابعًا أنّ وزارة الطيران المدني أبدت كل التعاون لتسّهيل سفر السيدة من الولايات المتحدة إلى مصر.