بالأسماء.. مصرع وإصابة 12 في حادث بيارة صرف صحي بالمنيا

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط عدد من الأشخاص داخل بيارة صرف صحي بقرية صفانية داخل مركز العدوة شمال محافظة المنيا، إلى 5 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وقال أهالي القرية، وشهود عيان على الواقعة، إنه وخلال قيام أحد العاملين في مشروع الصرف الصحي بالقرية، بغلق محبس أحد الغرف، انزلقت قدماه وسقط داخل مياه الصرف الصحي؛ وهو ما دفع الأهالي المتواجدين إلى التسارع لإنقاذه وقفز نحو 15 شخصًا خلفه.

وأوضحوا، أن أهالي القرية وفرق الإنقاذ نجحت في استخراج 5 أشخاص "جثث هامدة"، هم:محمود عصام أحمد عبد النبي، وشقيقه جمال، وعرفة عبد الرسول، وبشير أحمد عبد النبي، وحامد محمد أحمد.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم انتشالهم من بيارة الصرف الصحي، وهم: محمد عرفه جلال، 35 عاما، وأحمد رفاعي أحمد عزام 21 عاما، وحمادة أحمد عبدالنبي 41 عاما، وأحمد محمود زكي 23 عاما، وأحمد رفاعي حسن 23 عاما، ومحمد محمود عبدالموجود 24 عاما، ومحمد رمضان علي 17 عاما، ووحيد غالب أحمد عبدالنبي 18 عاما، وصلاح محمد محمد 40 عاما "مهندس الصرف الصحي".