محافظ المنيا يتابع حادث سقوط عمال بغرفة الصرف بقرية صفانيه بالعدوة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات حادث سقوط عدد من العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.

وترجع تفاصيل الحادث أثناء عمل الشركة المنفذة لأعمال خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة، مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13آخرين.

تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغة المركزي وخروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.

وقال أهالي القرية، وشهود عيان على الواقعة، إنه خلال قيام أحد العاملين في مشروع الصرف الصحي بالقرية، بغلق محبس أحد الغرف، انزلقت قدماه وسقط داخل مياه الصرف الصحي؛ وهو ما دفع الأهالي المتواجدين إلى التسارع لإنقاذه وقفز نحو 15 شخصًا خلفه.

وأوضحوا، أن أهالي القرية وفرق الإنقاذ نجحت في استخراج 5 أشخاص «جثث هامدة»، هم: محمود عصام أحمد عبدالنبي، وشقيقه جمال، وعرفة عبدالرسول، وبشير أحمد عبدالنبي، وحامد محمد أحمد.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم انتشالهم من بيارة الصرف الصحي، وهم: محمد عرفه جلال، 35 عاما، وأحمد رفاعي أحمد عزام 21 عاما، وحمادة أحمد عبدالنبي 41 عاما، وأحمد محمود زكي 23 عاما، وأحمد رفاعي حسن 23 عاما، ومحمد محمود عبدالموجود 24 عاما، ومحمد رمضان علي 17 عاما، ووحيد غالب أحمد عبدالنبي 18 عاما، وصلاح محمد محمد 40 عاما «مهندس الصرف الصحي».