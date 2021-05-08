أول فيديو من موقع حادث مصرع وإصابة 19 شخصا في بالوعة صرف صحي بالمنيا
المحافظ يتابع الموقف ويزور موقع الحادث
03:55 ص | السبت 08 مايو 2021
صورة من حادث المنيا
تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو لحادث سقوط مجموعة من العمال في بالوعة صرف صحي بقرية صفانية مركز العدوة بمحافظة المنيا، ما أدى لمصرع وإصابة 19 شخصا.
وترجع تفاصيل الحادث، بحسب بيان المحافظة، إلى أنه أثناء عمل الشركة المنفذة لأعمال خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة، مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13آخرين.
تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغة المركزي وخروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.
وقال أهالي القرية، وشهود عيان على الواقعة، إنه خلال قيام أحد العاملين في مشروع الصرف الصحي بالقرية، بغلق محبس أحد الغرف، انزلقت قدماه وسقط داخل مياه الصرف الصحي؛ وهو ما دفع الأهالي المتواجدين إلى التسارع لإنقاذه وقفز نحو 15 شخصًا خلفه.
وأوضحوا، أن أهالي القرية وفرق الإنقاذ نجحت في استخراج 5 أشخاص «جثث هامدة»، هم: محمود عصام أحمد عبدالنبي، وشقيقه جمال، وعرفة عبدالرسول، وبشير أحمد عبدالنبي، وحامد محمد أحمد.
وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، تم انتشالهم من بيارة الصرف الصحي، منهم: محمد عرفه جلال، 35 عاما، وأحمد رفاعي أحمد عزام 21 عاما، وحمادة أحمد عبدالنبي 41 عاما، وأحمد محمود زكي 23 عاما، وأحمد رفاعي حسن 23 عاما، ومحمد محمود عبدالموجود 24 عاما، ومحمد رمضان علي 17 عاما، ووحيد غالب أحمد عبدالنبي 18 عاما، وصلاح محمد محمد 40 عاما «مهندس الصرف الصحي».
وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات حادث سقوط عدد من العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.