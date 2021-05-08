تفاصيل جديدة في حادث غرفة صرف العدوة.. الضحايا حاولوا إنقاذ عامل

سقط أحد العمال داخل غرفة مشروع الصرف الصحي في قرية صفانية التابعة لمركز العدوة في أقصي شمال غربي المنيا، مما دفع بعض الشباب إلي التدخل لإنقاذه ونتج عن ذلك وفاة 6 بينهم شقيقان وإصابة نحو 13.

والمتوفون الـ6 هم: «محمود عصام أحمد عبدالنبي، وشقيقه جمال، وعرفة عبدالرسول، وبشير أحمد عبدالنبي، وحامد محمد أحمد، وعبدالله عاشور».

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات الحادث، إذ تبين أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال لخطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13آخرين.

تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي وخروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وتوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفي وحالته مستقرة.

وقال أهالي القرية، وشهود عيان على الواقعة، إنه خلال قيام أحد العاملين في مشروع الصرف الصحي بالقرية، بغلق محبس أحد الغرف، انزلقت قدماه وسقط داخل مياه الصرف الصحي؛ وهو ما دفع الأهالي المتواجدين إلى التسارع لإنقاذه وقفز نحو 15 شخصًا خلفه.

وأوضحوا، أن أهالي القرية وفرق الإنقاذ نجحت في استخراج 5 جثث هامدة، هم: محمود عصام أحمد عبدالنبي، وشقيقه جمال، وعرفة عبدالرسول، وبشير أحمد عبدالنبي، وحامد محمد أحمد.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم انتشالهم من غرفة الصرف الصحي، وهم: محمد عرفه جلال، 35 عاما، وأحمد رفاعي أحمد عزام 21 عاما، وحمادة أحمد عبدالنبي 41 عاما، وأحمد محمود زكي 23 عاما، وأحمد رفاعي حسن 23 عاما، ومحمد محمود عبدالموجود 24 عاما، ومحمد رمضان علي 17 عاما، ووحيد غالب أحمد عبدالنبي 18 عاما، وصلاح محمد محمد 40 عاما مهندس الصرف الصحي.