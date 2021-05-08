تفاصيل جديدة في حادث غرفة صرف العدوة.. الضحايا حاولوا إنقاذ عامل
محافظ المنيا ونائبه يتابعان الحادث ويزوران المصابين
كتب:
اسلام فهمي
05:00 ص | السبت 08 مايو 2021
صور للضحايا
سقط أحد العمال داخل غرفة مشروع الصرف الصحي في قرية صفانية التابعة لمركز العدوة في أقصي شمال غربي المنيا، مما دفع بعض الشباب إلي التدخل لإنقاذه ونتج عن ذلك وفاة 6 بينهم شقيقان وإصابة نحو 13.
والمتوفون الـ6 هم: «محمود عصام أحمد عبدالنبي، وشقيقه جمال، وعرفة عبدالرسول، وبشير أحمد عبدالنبي، وحامد محمد أحمد، وعبدالله عاشور».
وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات الحادث، إذ تبين أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال لخطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13آخرين.
تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي وخروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وتوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفي وحالته مستقرة.
وقال أهالي القرية، وشهود عيان على الواقعة، إنه خلال قيام أحد العاملين في مشروع الصرف الصحي بالقرية، بغلق محبس أحد الغرف، انزلقت قدماه وسقط داخل مياه الصرف الصحي؛ وهو ما دفع الأهالي المتواجدين إلى التسارع لإنقاذه وقفز نحو 15 شخصًا خلفه.
وأوضحوا، أن أهالي القرية وفرق الإنقاذ نجحت في استخراج 5 جثث هامدة، هم: محمود عصام أحمد عبدالنبي، وشقيقه جمال، وعرفة عبدالرسول، وبشير أحمد عبدالنبي، وحامد محمد أحمد.
وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم انتشالهم من غرفة الصرف الصحي، وهم: محمد عرفه جلال، 35 عاما، وأحمد رفاعي أحمد عزام 21 عاما، وحمادة أحمد عبدالنبي 41 عاما، وأحمد محمود زكي 23 عاما، وأحمد رفاعي حسن 23 عاما، ومحمد محمود عبدالموجود 24 عاما، ومحمد رمضان علي 17 عاما، ووحيد غالب أحمد عبدالنبي 18 عاما، وصلاح محمد محمد 40 عاما مهندس الصرف الصحي.