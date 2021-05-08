المجد للشهداء.. فنانون يتفاعلون مع الحلقة 25 من «الاختيار 2»: المجد للشهداء.. تحيا مصر

شهدت الحلقة 25 من مسلسل «الاختيار 2»، تفاعلا واسعا من قبل الوسط الفني، والتي كانت تجسد ملحمة أبطال مأمورية الواحات التي راح ضحيتها عدد كبير من شهداء الوطن على يد الجماعات التكفيرية والإرهابية أثناء ضبط مجموعة من الإرهابيين يقودها الضابط المفصول من القوات المسلحة عماد عبدالحميد.

ونشر عدد من الفنانين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للشهداء معلقين عليها ببعض الأدعية والصبر والسلوان لأهلهم وذويهم، ونستعرض في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم.

وكتب المطرب الكبير محمد منير، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، مقطع من أغنيته «ضالين» التي تم عرضها في سياق الحلقة 25 من المسلسل، قائلا «ضالين تاهوا في العنوان.. المجد للشهداء وتحيا مصر».

وكتبت الفنانة أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر»، «اللي صانوا عرض الوطن ألف رحمة ونور على أرواحكم الطاهرة ومبروك عليكم الشهادة شهداء الواحات وجع وألم غير عادي»، مرفقة كلامها بصورة تجمع شهداء المأمورية.

ونشر الفنان آسر ياسين، صورة له وهو يؤدي التحية العسكرية، معلقا عليها بمقولة النقيب أحمد شوشة، من قوات الأمن المركزي ردا على الإرهابي المتورط بحادث الواحات قائلا: «أنا بقى ظابط واسمي أحمد شوشة.. المجد لشهدائنا.. تحيا مصر»، مرفقا ذلك بهاشتاج «الاختيار 2»، و«حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا عشان سلامكم»، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر».

كما نشر الفنان محمد هنيدي فيديو لأغنية «ياللي رايح الواحات حاسب على خطواتك»، المهداة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشهداء الواحات، معلقا عليها: «رحم الله شهداء الوطن»، وذلك عبر حسابه الشخصي على «تويتر».

وكتبت الفنانة السورية كندة علوش، عبرر حسابها على «تويتر»، «حلقة رائعة مؤثرة بتوجع القلب، تحية لكل صناع هذا العمل الرائع لهذا المجهود الجبار والصدق في الطرح والأداء، رحمة الله على شهداء الواحات الأبطال ربنا يحمي مصر، تحيا مصر»، مرفقة صورة لشهداء المأمورية.

وحرص الفنان صلاح عبدالله، على التعليق حول حلقة المسلسل، قائلا خلال حسابه عبر «تويتر»، «الكل بيقول حلقة صعبة قوي وجعت قلوبنا فمابالكم بالواقع كيف كان، وربنا يصبر قلوب ذويهم على فراقهم ولهم أن يفخروا ويتباهوا بهم، وصباح الخير والسعادة عاللي فازوا بالشهادة، عاللي طاروا للنعيم، بالأفرول والبيادة، لن ننساكم يا أنبل ما أنجبت مصر».

ونشر الفنان عمر متولي، عبر حسابه على «انستجرام»، صورة خلال مشاركته في مشهد استهداف مأمورية الواحات خلال أحداث مسلسل «الاختيار 2»، قائلا: «ماتوا الرجالة.. اللهم ارحم شهدائنا وصبر أهلهم».

ونشرت الفنانة ويزو صورة تجمع الشهيد أحمد منسي وفرقة 103 صاعقة، وشهداء مأمورية الواحات، معلقة: «ويا عين ودعي الجدعان، اللهم الحقنا بهم على الإيمان»، وذلك عبر حسابها على موقع «انستجرام».

كما نشر الفنان محمد الشرنوبي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، صورة مكتوب عليها «المجد للشهداء».

مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان.

والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019، والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.