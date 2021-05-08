عاجل.. الهند تقترب من 22 مليون إصابة بـ «كورونا»
تسجيل 4194 حالة وفاة في آخر 24 ساعة
كتب:
حسن رمضان
06:30 ص | السبت 08 مايو 2021
عاجل..الهند تقترب من 22 مليون إصابة بـ«كورونا»
أعلنت السلطات الهندية، تسجيل 401326 إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، و4194 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، إن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 21.886.611 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» في البلاد 238265 حالة وفاة.
وأبلغت 10 ولايات بما في ذلك: كارناتاكا وغرب البنجال وتاميل نادو وماهاراشترا ودلهي، أبلغوا عن 71.81% من حالات، أمس الجمعة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.