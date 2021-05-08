منى زكي: العنكبوت لن يتم عرضه في موسم عيد الفطر وهاتكلم فيه بالكوري

أكدت الفنانة منى زكي، أن فيلم «العنكبوت» الذي شاركت في بطولته مع الفنان أحمد السقا، لن يعرض في موسم عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن المخرج أحمد نادر جلال، لم يخبرها بأن الفيلم سيعرض في العيد.

وأوضحت منى زكي، خلال لقائها مع «راديو 9090» أن الجديد في شخصيتها أنها ستتحدث باللغة الكورية في الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، مشيرة أنها تعلمت الجمل التي نطقتها في الفيلم، واستعانت بمترجمة لتعلمها نطق اللغة الكورية.

وتحدثت منى زكي عن دورها في فيلم «السرب» مع الفنان أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال، مؤكدة أن دورها مؤثر رغم قصره، مشددة على أن قصة الفيلم تاريخية ومهمة.

وكشفت منى زكي، عن سبب عدم ظهورها هي وزوجها كضيوف في برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال، مؤكدة أنها ترتبط بعلاقة صداقة قديمة مع رامز جلال مضيفة «الحمد لله حظي كويس أنه مش بيوقعني وساعات بحس وبفلت ومرة هو وأحمد كانوا هيعملوا عليا اتفاقية عشان أروح البرنامج بس صعبت عليه والحمد لله ربنا نجدني منه وإن شاء الله هفضل كده».

ووجهت منى زكي رسالة لجمهورها عن شخصية «هنا» التي تشارك بها في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن»: «هنا في مرحلة متخبطة والمفروض محدش يزعل منها وهي عكت نفسها أكتر من أي حد تاني وبجد هي ظالمة نفسها أكتر من أي حد تاني».

وأكدت على سعادتها بشخصية«هنا» في مسلسل «لعبة نيوتن» : «ربنا جازاني عندي شكر جدا لربنا وبحمد ربنا وربنا فعلا جحازاني بعد وقت كان صعب عليا وانتظار وقت طويل وعاجزة عن وصف شعور الشكر اللي جوايا».