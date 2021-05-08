القصة الكاملة لمصرع 6 وإصابة 13 شخصا بالمنيا: «حاولوا إنقاذ عامل سقط في بالوعة»

شهدت قرية «صفانية» التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، حادثة مآساوية في الساعات الاولى من صباح السبت بعدما لقي 6 مصرعهم وإصابة 13 آخرين، في بلاعة الصرف الصحي الرئيسية في القرية.

تفاصيل الواقعة

وقال شاهد العيان لـ «الوطن»: «إن عامل الصرف الصحي قام بفك بلف غاز النيثان خلال أدائه عملية الصيانة للبلاعة الرئيسية في القرية، حيث أغمى عليه داخل البلاعة فحاول عدد من العمال مناداته، لكنه لم يرد فاضطر أحدهم للنزول للبحث عن زميله فتعرض للاختناق هو الآخر ثم توالي نزول الأفراد.

وقال شاهد العيان إنه تم استخراج 6 من الوفيات، ولازال هناك اثنان داخل البلاعة يحاول الأهالي والحماية المدنية إخراجهما بالأحبال حتى هذه اللحظات.

وأشار إلى أن الوفيات الست بينهم 3 أقارب، اثنان أشقاء، وعمهما ويعيشون في نفس القرية، إضافة إلى طالب 17 عامًا، فيما تم نقل المصابين الـ 13 إلى عدد من المستشفيات المجاورة حيث يمكث بعضهم في غرفة العناية المركزة.

محافظ المنيا يتابع الحادث

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات الحادث، إذ تبين أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال لخطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة 13آخرين.

تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي وخروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وتوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفي وحالته مستقرة.

سقوط عامل ومحاولة انقاذه تسببت في الكارثة

وقال أهالي القرية، وشهود عيان على الواقعة، إنه خلال قيام أحد العاملين في مشروع الصرف الصحي بالقرية، بغلق محبس أحد الغرف، انزلقت قدماه وسقط داخل مياه الصرف الصحي؛ وهو ما دفع الأهالي المتواجدين إلى التسارع لإنقاذه وقفز نحو 15 شخصًا خلفه.

الوفيات والمصابين

وأوضحوا، أن أهالي القرية وفرق الإنقاذ نجحت في استخراج 5 جثث هامدة، هم: محمود عصام أحمد عبدالنبي، وشقيقه جمال، وعرفة عبدالرسول، وبشير أحمد عبدالنبي، وحامد محمد أحمد.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، تم انتشالهم من غرفة الصرف الصحي، منهم: محمد عرفه جلال، 35 عاما، وأحمد رفاعي أحمد عزام 21 عاما، وحمادة أحمد عبدالنبي 41 عاما، وأحمد محمود زكي 23 عاما، وأحمد رفاعي حسن 23 عاما، ومحمد محمود عبدالموجود 24 عاما، ومحمد رمضان علي 17 عاما، ووحيد غالب أحمد عبدالنبي 18 عاما، وصلاح محمد محمد 40 عاما مهندس الصرف الصحي.