تعرف على آخر الأوضاع في الهند.. الإصابات اليومية تجاوزت الـ 400 ألف

مازلت الهند تعيش مآساة إنسانية في مواجهة شبح سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد، ومازل تعداد المصابين اليومي في زيادة مستمرة، وكذلك تعداد الوفيات، وآخر الأوضاع في الهند نرصدها لكم كما يلي:

تجاوز حاجز الـ400 ألف إصابة أمس

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 4187 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى حوالي 240 ألفا، بينما أعلنت تسجيل 401078 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 21.9 مليون، حسبما نقلت «سكاي نيوز».

وبحسب جامعة جونز هوبكنز، فإن الهند تقع في المركز الثالث عالميًا من حيث عدد اصابات فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الامريكية التي تحتل المركز الاول والبرازيل.

في الوقت الذي شكك فيه خبراء في الأعداد المعلنة رسميًا متوقعين أن تصل الأعداد الحقيقية لأضعاف المعلن رسميًا في الوقت الذي توقع فيه خبراء بحسب «العربية» أن تصل الهند لذروة هذه الموجة الوبائية بنهاية الشهر الجاري.

ويؤكد خبراء سبق أن أبدوا شكوكاً بالأعداد المعلنة رسمياً، أن الهند قد تبلغ ذروة هذه الموجة الوبائية بحلول نهاية مايو.

وفي حين يستقرّ الوضع في مدينتي نيودلهي وبومباي الرئيسيتين بفضل إرسال إمدادات بالأكسجين وأسرّة إضافية للمستشفيات، يتفشى فيروس كورونا حالياً بشكل متسارع في الولايات الجنوبية في البلاد والمناطق الريفية.

أزمة في سيارات الإسعاف ومحارق الجثث

وتشهد الهند أزمة في المستشفيات ومحارق الجثث والمدافن وعربات الإسعاف هرعت عدد كبير من دول العالم لتقديم مساعدات عاجلة لها.

وأصبح استدعاء سيارة إسعاف لنقل المرضى في الهند أمرًا صعبا للغاية، نظرا إلى الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب، واضطرت بعض الأسرلعمل ترتيبات خاصة لنقل المرضى ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين، كما جهزت حكومة دلهي بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توك توك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات، للعمل في نقل المصابين، كما توفر أسطونات أكسجين عند الحاجة.

تفاصيل حول السلالة الجديدة

وأعلنت الهند أن السلالة الجديدة المتفشية لديها من فيروس كورونا، سلالة مزدوجة التحور، وتم اكتشافها في مارس الماضي، مؤكدة أحتمالية وجود علاقة بينها وبين الموجة الثانية التي تضرب البلاد.

وبحسب «bbc» فإن الفحوص كشفت عن وجود السلالة الجديدة التي تعرف باسم المتحور المزدوج B.1.617 بأعداد كبيرة في عدد من العينات في الكثير من الولايات الهندية.

ويواجه العلماء في الهند معضلة لأنهم حتى الآن لم يتمكنوا من الوقوف بشكل كامل على طبيعة هذا الارتباط بين السلالة المتحورة المزدوجة والتي نشأت نتيجة تحورين معا في فيروس واحد والموجة الثانية التي حصدت أرواح الآلاف، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن أحد المسؤولين في المركز الهندي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم الإعلان عن العثور على السلالة الجديدة في عدد من الولايات الهندية منها ولايات «مهاراشترا، وكارناتاكا، والبنغال الغربية، وغوجارات، وتشاتيسغار».