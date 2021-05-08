الرابطة الطبية الأوروبية: لا توجد مسحات دقيقة لسلالة كورونا الهندية

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، عن مفاجئة بخصوص السلالة الهندية من فيروس كورونا، مؤكداً عدم وجود مسحات دقيقة لتشخيص السلالة الجديدة، وطالب بتوفير المزيد من الأطباء والأدوية والمسحات للهند.

وأوضح «عودة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: أن العالم يمر حالياً بما أسماه «موجة النسخات»، مشيراً إلى أن مقاومتها تكون بالتطعيم وتناول اللقاحات، لافتاً إلى أن الدول الغنية وصلن نسبة التطعيم بها حوالي 80%، مشدداً على ضرورة وصول اللقاحات إلى الدول النامية والفقيرة.

وشدد رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية على أن النسخة الهندية من فيروس كورونا خطيرة، وتتضمن أكثر من طفرتين، لافتاً إلى وجود حالات في الهند مصابة بفيروس كورونا بـ10 طفرات، وأن ذلك سبب انتشارها القوي والخطير، مطالباً بمراقبة الحدود مع الهند، وكذلك مراقبة حركة الطيران مع الهند.

وأشار «عودة» إلى أن وظيفة منظمة الصحة العالمية هي تقديم الإرشادات، والتعاون مع الدول، لتوفير اللقاحات والتطعيم، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول التي تعاملت بـ«أنانية» مع اللقاحات، لمصلحة شركات الأدوية، التي تنتج هذه اللقاحات، مشدداً على ضرورة إتاحة اللقاحات لجميع الدول، بعيداً عن أي اعتبارات أو صراعات سياسية أو اقتصادية بين الدول الغنية.

وطالب رئس الرابطة الطبية الأوروبية منظمة الصحة العالمية بإجبار هيئات الأدوية الأوروبية والأمريكية بمنح تراخيص لجميع اللقاحات، التي تم إثبات فاعليتها، مثل اللقاح الصيني، مشدداً على ضرورة الحديث عن برتوكول العلاج في البيوت، وأهمية توفير اللقاحات لجميع البشر.