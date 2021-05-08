جامعة المنصورة تؤكد عدم إلغاء ميد تيرم وتم تأجيله بمعظم الكليات

قال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي «الميد تيرم» في كليات الجامعة باستثناء بعض البرامج النوعية لن يتم فيها التأجيل.

وأكد أن القرار النهائي للتأجيل في يد مجلس كل كلية هو الذي سيتخذ قرارا به لأن الإمتحان موجود في لائحة الكلية وحال تأجيله لابد من أن يصدر بقرار رسمي من مجلس الكلية، مضيفًا أن إعلان بعض الكليات قرار التأجيل علي مواقع التواصل الإجتماعي نظرا لأن بعض الكليات كانت قد حددت مواعيد لطلابها بأداء امتحان الميدتيرم.

نائب رئيس جامعة المنصورة: تركنا الحرية لمجالس الكليات لاتخاذ المناسب للطلاب

وأوضح البيومي لـ«الوطن»: «مفيش إلغاء للميد تيرم وإنما تم تأجيله» فهو امتحان وعليه درجات تضاف إلي مجموع الطالب، وسيتم أدائه بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أو حسب ما يراه مجلس كل كلية، فقد تركنا الحرية لمجلس كل كلية من الكليات لاتخاذ المناسب لطلابه، مؤكدا أن بعض البرامج النوعية مثل الموجودة في كلية الآداب لم يتم تأجيل الإمتحان بها.

البيومي: انتهاء الامتحانات في 30 يوليو

وأشار إلى أنه بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني فستنتهي في جميع الكليات في 30 يوليو المقبل حسب ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات وبدأت كليات جامعة المنصورة بالفعل في تجهيز الجداول وسيتم إعلانها خلال الأيام القادمة.

حقوق المنصورة تعلق تأجيل الميد تيرم لشعبة اللغة الأجنبية

من جهة أخرى، أعلن الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، إرجاء امتحان الميد تيرم لطلاب شعبة اللغة الأجنبية وقال علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مراعاة للظروف الحالية ومنعا لانتشار فيروس الكورونا وبناء علي قرار مجلس الجامعة تقرر ارجاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب شعبة اللغة الأجنبية ليعقد مع امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2021».