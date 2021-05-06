بـ400 مليون جنيه.. توسعات في 3 قلاع تعليمة وعلاجية بجامعة المنصورة

نهضة جديدة تشهدها جامعة المنصورة لتطوير العمل في كلياتها ومراكزها الطبية بإضافة توسعات في كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلي توسعات مركز الأورام، التي يبلغ إجمالي تكلفتها حوالي 400 مليون جنيه.

الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وضع حجر الأساس لجميع تلك المشاريع في وقت واحد، اليوم، وتعتبر أهم أحلام التوسع في الكليات والمراكز الطبية خلال الفترة الحالية، وتزيد من أهمية تلك الكليات ومركز الأورام بالإضافة توسعات جديدة ترضي رغبات المنتفعين بخدماتها.

توسعات مركز الأورام جامعة المنصورة

بدأت الجولة بوضع حجر الأساس لمبنى توسعي امتداد لمركز الأورام على مساحة 550 متر مربع بحضور الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور وليد النحاس مدير المركز، ومديري المركز السابقين ونواب مدير المركز، وعدد من رؤساء الأقسام.

ويتكون المبنى من دورين بدروم وأرضى وعدد 8 أدوار متطابقة تضم «البدروم قسم الأشعة عبارة عن أجهزة علاج إشعاعي ، مفرمة النفايات، ومحطة الكهرباء : البدروم الثاني قسم المخازن عبارة عن مخازن مركزية والدور الأرضي: استراحات انتظار المرضى والصيدلية الرئيسية للمركز ، والدور الأول: عيادات الأطفال عبارة عن عدد 7 عيادات كشف، غرف إدارية ، غرف علاج ، غرف أشعة، والدور الثاني: عيادات الجراحة عبارة عن عدد 10 عيادات للكشف، والدور الثالث: عيادات الباطنة عبارة عن عدد 10 عيادات للكشف ، والدور الرابع: عيادات أمراض الدم عبارة عن عدد 10 عيادات أمراض الدم والمعامل، و الدورين الخامس والسادس : إداري عبارة عن مكاتب إدارية لموظفي المركز والعاملين به، والدورين السابع والثامن: إقامة داخلية عبارة عن عدد 10 غرف للإقامة الداخلية للدور الواحد».

توسعات في كلية الحاسبات والمعلومات بالمنصورة

وتوجه بعدها الدكتور أشرف عبد الباسط لوضع حجر الأساس لمبنى امتداد كلية الحاسبات والمعلومات على مساحة 2400 متر مربع بتكلفة إجمالية 75 ملون جنيه بحضور الدكتور أحمد أبو الفتوح عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام

وقال الدكتور أحمد أو الفتوح، إن المبنى عبارة عن بدروم وأرضي و 6 أدوار علوية لاستيعاب أعداد الطلاب المقبولين بالكلية والتوسع في إنشاء برامج خاصة جديدة بالكلية حيث أن الأماكن المتاحة حاليا لم تعد تلبى احتياجات العملية التعليمة بالكلية

وأضاف أبو الفتح، أن التوسعات تتضمن 4 مدرج سعة 500 طالب أو أكثر، وعدد 20 معمل حاسب آلي، وعدد 5 معامل متخصصة،و قاعة امتحانات، وقاعة سيمنارات، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، ومكاتب إدارية.

حجر أساس توسعات كلية الهندسة

واختتم رئيس الجامعة جولته بوضع حجر الأساس لمبنى الطلاب المركزي بكلية الهندسة جامعة المنصورة على مساحة 2150 متر مربع بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ويتكون المبنى من بدروم وأرضي وثمانية طوابق متكررة و يشتمل على مدرجات ومسرح كبير ومعامل مركزية لجميع التخصصات، وكذلك مبنى خدمات مركزي لطلاب كلية الهندسة ومعرض كبير لعرض مشاريع التخرج لجميع التخصصات، كما يشتمل على عدد من المعامل البحثية المتخصصة في جميع المجالات الهندسية.

وأوضح الدكتور محمد عبد العظيم عمد الكلية أنه نظراً لطبيعة المبنى تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، المرحلة الأولي إنشاء الهيكل الخرساني بتكلفة إجمالية 72 مليون جنيه مصري، والمرحلة الثانية عمليات التشطيب والتجهيز والتجهيزات المعملية بتكلفة إجمالية في حدود 130 مليون جنيه.