«شهامة بطل».. طالب جامعي ينقذ حياة عجوز سقط بسيارته في النيل

شهدت قرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، حالة من البهجة والسعادة والفرحة الغامرة، خلال 12 ساعة الأخيرة من صباح اليوم، عقب نجاح ابن القرية الشهم الشاب «عمر شوشه»، ويبلغ نهاية العقد الثاني من عمره، حيث تقمص دور بطل الشهامة في تحمسه وشجاعته في إنقاذ حياة رجل عجوز، سقط بسيارته الملاكي، فجر اليوم السبت، في مياه ترعة القاصد بفرع مياه نهر النيل، ما آثار حفيظة أهالي القرية في نجاحه وتمكنه من إنقاذ حياة العحوز بإخراجه من داخل السيارة على عمق 8 أمتار أسفل منسوب المياه الطبيعي.

تفاصيل شجاعة شاب تنقذ حياة عجوز سقط بسيارته بمياه الترعة

«الحمد لله.. ربنا جعلني سبب في إنقاذ حياة عم رضا»، الذي سقط فجأة بسيارته في مياة ترعة القاصد، بسبب السرعة الزائدة، بتلك الكلمات بدأ الشاب عمر شوشة حديثه لـ«الوطن»: «لم التفت لأي أخطار تهدد حياتي، حيث إنني كنت أعمل برفقة زملائي بأحد الأماكن المطلة على الترعة، وتمكنت من إنقاذ حياة قائد السيارة وأبلغت أبناءه تليفونيا بما حدث له، وحضروا بعد وقوع الحادث بنحو 35 دقيقة.. الحمد لله عمر الشقي بقي».

بطل الشهامة: «لم أخف من الموت وسعيد بإنقاذ حياة عم رضا

وأضاف «شوشة» متحدثا عن نفسه، «أنا طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، والحمد لله شاطر ومتفوق في دراستي وفخور قدام الدنيا كلها بدعم أبويا وأمي وكل أفراد أسرتي بيا، طوال حياتي، وربنا يبارك لي فيهم دايما».

وتابع بطل الشهامة: «نفسي أكون شاب ناجح في حياتي وأتمنى أن التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغبة في الوصول إلى الطموح الذي يكفل لي خدمة بلدي والدفاع عنها ضد أي معتدي».

كما اختتم حديثه؛ بقوله: «شقيقي الأكبر يتواصل مع أسرة عم رضا ضحية حادث غرق السيارة، وأتمنى له دوام الصحة والعافية، كما أناشد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بتدشين مطبات صناعية بطول طريق الوحدات المحلية القروية المطلة على ترعة القاصد، لمنع وتجنب حوادث السيارات وتأمين أرواح وحياة المواطنين».

استغاثات للمسئولين للتركيب مطبات صناعية بسبب كثرة تكرار الحوادث

ووجه الشاب المكافح الشكر لكل من دعمه من أهالي قريته «نفيا»، مؤكدا أنه سيظل يعمل من أجل خدمته بأن يكون فخرا لهم دايما خلال السنوات المقبلة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد الدماطي مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سيارة يقودها «رضا.م» 65 سنة، مقيم بمنطقة تل الحدادين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت قيادة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

أمن الغربية يحقق في أسباب سقوط السيارة وانتشالها من المياه

تم انتشال السيارة وتخصيص سيارة إسعاف لنقل قائد السيارة إلى طوارئ مستشفى المنشاوي بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.