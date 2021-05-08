ما هو تحليل الحمض النووى السريع المستخدم لكشف فيروس كورونا؟

اعتمدت وزارة الصحة والسكان استخدام فحص الحمض النووي السريع كإجراء احترازي جديد لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الوزارة «إن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط».

ما هو تحليل الحمض النووى السريع؟

وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان استخدام فحص الحمض النووي السريع هو اختبار المسحة السريعة، وهو تقنية جديدة تم اعتمادها واستخدمتها وزارة الصحة والسكان ضمن الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها، خاصة مع تحورات فيروس كورونا في عدد من الدول.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك إجراءات إضافية تم إصدارها خاصة بالحجر الصحي بالمطار، ومنها عدم دخول أي سائح أو قادم لمصر إلا بعد التأكد من إجرائه لتحليل الـpcr والذي يفيد بسلبية مسحته.

وأضاف المصدر أن وزارة الصحة والسكان تعمل على إجراء تحاليل جينية بشكل مستمر على المرضى في مستشفيات العزل الصحي، للتأكد من وجود سلالات جديدة من عدمه، لافتا إلى أن مصر حتى الآن خالية من أى سلالة جديدة، لذلك يجب على المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

وشددت الوزارة على استمرار تطبيق كافة إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، وتستمر الوزارة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي وإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس بشكل مستمر.