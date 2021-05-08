«الصحة» تحذر من الفترة بين 21 لـ28 مايو: نتوقع تسجيل أعلى إصابات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن ترقب الوزارة لارتفاع الإصابات الخاصة بفيروس كورونا بعد الفترة من «7 مايو لـ14 مايو» وهي فترة عيد الفطر المبارك والتي من المفترض أن تشهد حركات متعددة من المواطنين وازدحام وهي فترة فيصلية في تحديد أرقام الإصابات، مشيرا إلى أن المتحكم الرئيسي في إصابات الفيروس أو المنحنى الوبائي بشكل عام هو سلوكيات المواطنين.

أعلى معدلات الإصابة

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية متوقع زيادة الإصابات في الفترة من 21 لـ28 مايو وهي ستكون قمة ذروة الإصابات وسيتم تسجيل فيها من 1300 حالة لـ1400 حالة بشكل يومي.

وأضاف المصدر أنه على المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا عليهم ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية وهدوء حركة المواطنين، خاصة خلال الفترة القادمة، حيث أنها وفقا لكل التوقعات هي ذروة انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لافتا إلى أهمية ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين في حال لمس أي أسطح والبعد عن التكدس أو الازدحام.

المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس

وعن المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس في مصر، أشار المصدر إلى أن محافظات «القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج»، هم المتصدرين للمشهد حتى الآن في ارتفاع الاصابات بالفيروس، وطالب المصدر في تصريحاته من المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضرورة طلب الرعاية الصحية في توقيت متأخر، «حالات الوفيات بتيجي من كبار السن وبتموت خلال 24 ساعة بسبب تركها في المنزل ثم تأتي المستشفى في توقيت متأخر».

وسجلت وزارة الصحة والسكان أمس 1125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 235140 حالة من ضمنهم 175928 حالة تم شفاؤها.