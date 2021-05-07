هل يموت المصاب بكورونا المتحور خلال 24 ساعة؟.. استشاري مناعة يُجيب

كثرت حالات الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا وممن يعانون من أعراض غير واضحة خلال الأيام الأخيرة، بشكل مفاجئ، على الرغم من أن إحصائيات كورونا الرسمية في مصر، لم تتخط الـ 65 حالة بشكل يومي، من المحجوزين في مستشفيات وأقسام العزل على مستوى الجمهورية، ويتساءل المواطنون هل يموت المصاب بكورونا المتحور خلال 24 ساعة؟، وذلك بعدما لاحظ البعض وفاة مصابين بالفيروس في وقت قليل من اكتشاف الإصابة بكورونا، ماجعل البعض يزعم أن الفيروس تحور وأن حالات الوفاة المفاجئة تكون بسبب كورونا.

« الوطن»، طرحت سؤالا هل يموت المصاب بكورونا المتحور خلال 24 ساعة؟، على الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح واستشاري المناعة، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

هل يموت المصاب بكورونا المتحور خلال 24 ساعة؟.. الكبار أكثر عرضة

أكد الدكتور أمجد الحداد، أنه من الوراد وفاة المصاب بكورونا خلال ساعات إذا أصيب بتكوين جلطات في الدم، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم أكثر الفئات عُرضة للإصابة بتجلطات الدم دون وجود وباء كورونا، وزادت التجلطات مع انتشار فيروس كورونا، ومن الممكن أن يكون مصاب فيروس كورونا لديه أعراض بسيطة، ولا يعلم أنه مصابا، وبالتالي تحدث تجلطات دون علمه، وتتدهور حالته الصحية ويُنقل للمستشفى ثم نفاجئ أنه توفى.

أوضح رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح واستشاري المناعة، ردا على سؤال هل يموت المصاب بكورونا المتحور خلال 24 ساعة؟، أن هناك حالات مرضية تكون نسبة تكون التجلطات لديهم عالية، وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة وكوليسترول عالي أو دهون كثيرة، أو ممن لديهم مشاكل في القلب، فهؤلاء يكون أكثر عُرضة في أن يحدث الموت لهم فجأة، وأنه أن لم يكن هناك متابعة للعدوى لدى كبار السن، من أول التحاليل والفحوصات، لأنه من الوراد ان تكون الأعراض بسيطة.

هل يموت المصاب بكورونا المتحور خلال 24 ساعة؟.. نسبة تكون الجلطات

وأشار الحداد، إلى انه من الممكن أن يُهمل المصاب في تلقي الرعاية الطبية وبالتالي يموت المصاب بكورونا المتحور خلال 24 ساعة، او ساعات أو أيام قليلة، بسبب أن نسبة تكون الجلطات تكون اسرع، لذلك يجب على المريض وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، التوجه إلى المستشفى عند الشعور بأي أعراض وعدم الاستهانة بالأعراض البسيطة وسرعة متابعتها.

وتابع، انه من الوارد أن يكون المصاب لديه أعراض لكن يرفض الاعتراف، لأنها تكون بسيطة، وتجعله يظن أنه دور برد عادي، لأن فكرته عن فيروس كورونا أنها ارتفاع شديد في درجة الحرارة، تفقده الحركة، وهذا خاطئ، لأن كورونا من الممكن أن يأتي دون أعراض، وخاصة أن فترة حضانة الفيروس أسبوعين، وبالتالي من الممكن أن يكون الموت المفاجئ بسبب تجلطات الدم والإصابة بكورونا أم لأسباب اخرى، حيث أن الموت بالسكتة القلبية قبل انتشار كورونا، موجود وبمعدلات ملحوظة، ومن الممكن أن يكون بسبب الجلطات لذلك فهو من بين الاحتمالات.

كما أوضح استشاري المناعة، أنه يموت المصاب بكورونا المتحور خلال 24 ساعة، من الحالات النادرة التي من الممكن أن تحدث مع صغار الأطباء، فجأة يكون المريض حالته مستقرة، وتحدث له جلطة مفاجئة، لذلك التحاليل ومتابعة الدايمر خلال كورونا، مهمة جدا حتى لو الحالات تعاني من أعراض بسيطة وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.