غلق 74 مقهى ومحل تجاري لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق بالفيوم
تحرير 70 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وإزالة 106 حالات إشغالات
كتب:
أسماء أبو السعود
03:49 م | السبت 08 مايو 2021
غلق 74 مقهى ومحل تجاري لعدم الإلتزام بمواعيد الإغلاق بالفيوم
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها، اليوم السبت، لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك الالتزام بمواعيد الإغلاق في التاسعة مساءً، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، مع التأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وتغريم من لا يلتزم بارتداء الكمامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع نسبة الإصابات بصورة كبيرة.
غلق وتشميع 13 محلاً لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق بمركز الفيوم
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث باسم محافظة الفيوم، إنّ أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قاد حملة ليلية أمس، شملت قرى كفور النيل، والزملوطي، واللاهون، وأحياء الجون وجنوب، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين بقريتي كفور النيل والظملوطي، لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغلق وتشميع 4 محلات بقرية اللاهون، و5 محال وورشة بمنطقة باغوص، وشارع الدالي بحي الجون، و4 محلات بمنطقتي المدابغ والسلخانة بحي جنوب، لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق في التاسعة مساءً.
غلق محلين لمخالفة مواعيد الإغلاق وإزالة 3 تعديات على الأرض الزراعية
وفي مركز سنورس، قاد المهندس محمود هاشم، رئيس المدينة، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة بمدينة وقرى مركز سنورس، بالإضافة إلي المرور على المنشآت السياحية علي ساحل بحيرة قارون، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى لتقديم الشيشة لروادها، وغلق 2 محل تجاري لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق الجديدة بمدينة سنورس، كما تم إزالة حالة تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية بمدينة سنورس، وإزالة حالتي تعدي بالبناء بعزبة الشوبك بمدينة سنورس، ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
غلق وتشميع 4 مقاه لتقديم الشيشة و26 محل لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أنّ الأجهزة التنفيذية بمركز أبشواي برئاسة مراد مسعود شنت حملة مكبرة، شملت مدينة أبشواي، وشوارع الجمهورية وشرق السكة الحديد، والمحكمة، للمرور على المقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة للغلق، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 مقاهي لتقديم الشيشة لروادها، وغلق 26 محل ملابس وورشة لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق في التاسعة مساءً وفقا لقرار مجلس الوزراء.
تحرير 10 مخالفات عدم ارتداء الكمامة ورفع 20 حالة إشغال متنوع
وفي مركز يوسف الصديق، قاد المحاسب كمال سلومة حملة مكبرة، شملت قرى المشرك، والريان، والنزلة، والشواشنة، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين بقرية المشرك قبلي، لعدم التزامهما بمواعيد الإغلاق المقررة، وتحرير 10 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 20 حالة إشغال متنوع، كما تم إزالة حالتي تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط بقرية حنا حبيب التابعة للوحدة المحلية بالريان.
30 مخالفة عدم ارتداء كمامة وإزالة 40 حالة إشغال بإطسا
أمّا في مركز إطسا، قاد خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة، شملت شوارع وميادين مدينة إطسا، وقرى الغرق، والحجر، وشدموه، وجردو، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الإغلاق الجديدة، وأسفرت الحملة عن تحرير 30 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 40 حالة إشغال متنوع من الطرق.
غلق 24 محل وتحرير 30 مخالفة عدم ارتداء كمامة بطامية
وفي مركز طامية، قاد ياسر جمعة رئيس المركز حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومواعيد الإغلاق الجديدة، بمدينة وقرى مركز طامية، وأسفرت الحملة عن غلق 24 محل لعدم الالتزام بقرارات الغلق الجديدة، وتحرير 30 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، وتحرير 46 محضر أشغالات متنوعة بمدينة طامية وقرية فانوس، كما تم إزالة 3 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 950 متر بعزبة البحاروة بمدينة طامية.
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