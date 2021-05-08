غلق 74 مقهى ومحل تجاري لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق بالفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها، اليوم السبت، لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك الالتزام بمواعيد الإغلاق في التاسعة مساءً، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، مع التأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وتغريم من لا يلتزم بارتداء الكمامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع نسبة الإصابات بصورة كبيرة.

غلق وتشميع 13 محلاً لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق بمركز الفيوم

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث باسم محافظة الفيوم، إنّ أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قاد حملة ليلية أمس، شملت قرى كفور النيل، والزملوطي، واللاهون، وأحياء الجون وجنوب، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين بقريتي كفور النيل والظملوطي، لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغلق وتشميع 4 محلات بقرية اللاهون، و5 محال وورشة بمنطقة باغوص، وشارع الدالي بحي الجون، و4 محلات بمنطقتي المدابغ والسلخانة بحي جنوب، لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق في التاسعة مساءً.

غلق محلين لمخالفة مواعيد الإغلاق وإزالة 3 تعديات على الأرض الزراعية

وفي مركز سنورس، قاد المهندس محمود هاشم، رئيس المدينة، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة بمدينة وقرى مركز سنورس، بالإضافة إلي المرور على المنشآت السياحية علي ساحل بحيرة قارون، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى لتقديم الشيشة لروادها، وغلق 2 محل تجاري لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق الجديدة بمدينة سنورس، كما تم إزالة حالة تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية بمدينة سنورس، وإزالة حالتي تعدي بالبناء بعزبة الشوبك بمدينة سنورس، ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

غلق وتشميع 4 مقاه لتقديم الشيشة و26 محل لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أنّ الأجهزة التنفيذية بمركز أبشواي برئاسة مراد مسعود شنت حملة مكبرة، شملت مدينة أبشواي، وشوارع الجمهورية وشرق السكة الحديد، والمحكمة، للمرور على المقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة للغلق، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 مقاهي لتقديم الشيشة لروادها، وغلق 26 محل ملابس وورشة لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق في التاسعة مساءً وفقا لقرار مجلس الوزراء.

تحرير 10 مخالفات عدم ارتداء الكمامة ورفع 20 حالة إشغال متنوع

وفي مركز يوسف الصديق، قاد المحاسب كمال سلومة حملة مكبرة، شملت قرى المشرك، والريان، والنزلة، والشواشنة، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين بقرية المشرك قبلي، لعدم التزامهما بمواعيد الإغلاق المقررة، وتحرير 10 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 20 حالة إشغال متنوع، كما تم إزالة حالتي تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط بقرية حنا حبيب التابعة للوحدة المحلية بالريان.

30 مخالفة عدم ارتداء كمامة وإزالة 40 حالة إشغال بإطسا

أمّا في مركز إطسا، قاد خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة، شملت شوارع وميادين مدينة إطسا، وقرى الغرق، والحجر، وشدموه، وجردو، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الإغلاق الجديدة، وأسفرت الحملة عن تحرير 30 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 40 حالة إشغال متنوع من الطرق.

غلق 24 محل وتحرير 30 مخالفة عدم ارتداء كمامة بطامية

وفي مركز طامية، قاد ياسر جمعة رئيس المركز حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومواعيد الإغلاق الجديدة، بمدينة وقرى مركز طامية، وأسفرت الحملة عن غلق 24 محل لعدم الالتزام بقرارات الغلق الجديدة، وتحرير 30 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، وتحرير 46 محضر أشغالات متنوعة بمدينة طامية وقرية فانوس، كما تم إزالة 3 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 950 متر بعزبة البحاروة بمدينة طامية.