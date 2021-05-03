محافظ الفيوم يتابع أعمال تطعيم عمال النظافة بلقاح "كورونا"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه نائبه، الدكتور محمد عماد، اليوم الاثنين، أعمال تسجيل وتطعيم عمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والأحياء التابعة لها، ضمن منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، والتي بدأت بمقر مجلس المدينة، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، حيث قدّم المحافظ، تهنئته لجميع الحضور بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً كبيراً في عملية صرف مستحقاتهم المالية.

وثمن محافظ الفيوم الدور الكبير لعمال النظافة في الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وتعاملهم مع المخلفات الخطرة، مما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهم، وتطعيمهم ضد الإصابة بفيروس كورونا، كونهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة، مشدداً على أن التطعيم لا يعني التهاون فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات.

وطمأن «الأنصاري» جميع عمال النظافة بأن اللقاح آمن تماماً، مشيراً إلى تلقيه اللقاح في شهر مارس الماضي، مؤكداً أنه لولا هذا الأمر لتناول جرعة اللقاح أمامهم الآن، مطالباً الجميع بدعوة زملائهم للحصول على اللقاح، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.

وأكد محافظ الفيوم أن جميع عمال النظافة الذين يقومون برفع المخلفات الصلبة سيتم تطعيمهم طبقاً لبروتكولات وزارة الصحة والسكان، لافتاً إلى البدء بعمال مجلس مدينة الفيوم، ثم باقي المراكز، وكذا تطعيم موظفي الإدارات المحلية من الفئات المستهدفة التي تتعامل بصورة مباشرة مع الجمهور، والعاملين بالمديريات والقطاعات الخدمية المختلفة.

وحذر محافظ الفيوم من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، مؤكداً ضرورة الحرص المتناهي لضمان السلامة للجميع، واختتم المحافظ كلمته بتقديم التهنئة الإخوة المسيحيين بعيد القيامة وعيد شم النسيم، معرباً عن تهنئته للجميع بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى القدير أن يحفظ مصر وأهلها وجميع أبناء محافظة الفيوم من كل مكروة وسوء.

جدير بالذكر أن عدد عمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والأحياء التابعة، يبلغ حوالي 400 عامل، وبدأت اليوم عملية تسجيلهم وحصولهم على لقاح كورونا.