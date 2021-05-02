للحد من انتشار كورونا.. غلق الشواطئ والمتنزهات في 6 محافظات

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطبيق القرار الساري بمنع أي فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في إجازة شم النسيم، مُطالبًا المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بكل الإجراءات الوقائية وخاصةً ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يُسهم في الحد من انتشار وباء «كورونا»، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكدًا أنّ حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.

إغلاق الشواطئ والمتنزهات في «شم النسيم» بالفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق المتنزهات والحدائق العامة، وكذلك شواطئ بحيرة قارون، والشلالات أمام الزوار، خلال أعياد الربيع وشم النسيم، اعتبارًا من الجمعة الماضية والتي توافق 30 أبريل، وحتى الجمعة المُقبلة 7 مايو 2021.

وأكد الأنصاري أنّ الهدف من إغلاق جميع المتنزهات والحدائق العامة، يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

استمرار إغلاق شواطئ الإسكندرية أمام الزوار في شم النسيم

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار إغلاق شواطئ المحافظة أمام الزوار خلال الاحتفال بشم النسيم، على الرغم من غلق الشواطئ منذ عام كامل حتى الآن، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يوميًا حملات تفتيشية، للتأكد من اتباع التعليمات والإجراءات اللازمة لفيروس كورونا، ومنع فتح أي شاطئ أمام الجمهور مع عدم فرش الشواطئ، منعًا لتجمعات المواطنين.

وحذّر محافظ الإسكندرية، المولات والكافيهات والمقاهي من مخالفة تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية، متوعدًا بالتعامل بحسم مع المخالفين وغلق منشآتهم فورًا.

في سياق متصل، يتسلل بعض الشباب إلى الشواطئ غير المخصصة للاستحمام فيها، هربًا من ارتفاع درجة الحرارة وللاستمتاع بأعياد شم النسيم، خصوصًا في مناطق السلسلة وبئر مسعود.

للحد من انتشار كورونا.. شواطئ مطروح مُغلقة في موسم شم النسيم

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إغلاق جميع الشواطئ العامة والمتنزهات في وجه مواطني المحافظة والوافدين من خارجها في موسم الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، للحد من التجمعات التي تساعد على انتشار فيروس كورونا.

وشدد «شعيب» على ضرورة تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية، موجهًا بضرورة المرور الدوري من خلال اللجان المعنية على الفنادق والكافيتريا والمولات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومحاسبة المخالفين فورًا.

غلق الشواطئ.. إجراءات الدقهلية لمنع التجمعات في شم النسيم

قررت محافظة الدقهلية، إغلاق كل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات أمام المواطنين، خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، تفعيلًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثالثة.

وأعلنت المحافظة، منع كل أشكال الاحتفال بشم النسيم، ومنع التجمعات، والتعامل بحسم مع المخالفين، مع تكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم والمولات والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومحاسبة المخالفين.

غلق شواطئ بلطيم والحدائق العامة بكفر الشيخ في شم النسيم

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية، باستمرار غلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، مشددًا على منع أي احتفالات وتجمعات بمناسبة شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصًا في ظل الموجة الثالثة التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابات والوفاة.

لمواجهة كورونا.. استمرار غلق شواطئ رأس البر في شم النسيم

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مسؤولي المحافظة، باستمرار غلق جميع الشواطئ والمتنزهات والحدائق بمدينة رأس البر خلال الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، تطبيقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء للحد من التجمعات وتكدس المواطنين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأمرت محافظ دمياط، رؤوساء الوحدات المحلية، بتكثيف الدوريات، لمتابعة إغلاق الشواطئ، والتأكد من خلوها من المواطنين تمامًا، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.