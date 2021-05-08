كريم عبدالغني: دموعي على شهداء الواحات في الاختيار2 «وجع عمري ما حسيته»

الفنان كريم عبدالغني من الوجوه الشابة التي خطفت الأنظار في مسلسل الاختيار2، باعتباره يقدم دور أحد ضباط الأمن الوطني الذين شاركوا في كثير من العمليات البطولية لمواجهة الإرهاب الغاشم.

كريم عبدالغني جسد شخصية الضابط رامز في مسلسل الاختيار2

في مسلسل الاختيار2 الحلقة 25، ظهر الفنان كريم عبدالغني والذي يجسد شخصية الضابط رامز في مشهد مؤثر لم ينطق من خلاله بكلمة واحدة، ولكن اعتمد على مشاعره وتعبيرات وجهه التي ترجمت مشاعر ضابط يشعر بالحزن والحسرة على وفاة رفاق دربه في مأمورية الواحات، وهو المشهد الذي جمعه بالفنان ماجد الكدواني.

وهو المشهد الذي كتب عنه كريم عبدالغني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: الحزن والوجع اللي حسيت بيه في المشهد ده، عمري ما حسيته في حياتي، أنا وأول وأخر مشهد ليا في المسلسل مع أستاذي اللي اتشرفت إني وقفت قدامه الأستاذ ماجد الكدواني.

كريم عبدالغني جمعه مشهد مع ماجد الكدواني بعد سقوط شهداء الواحات لم يتحدث فيه إلا بدموعه

وتابع: السر في المشهد ده إني قبلها بيوم قلت لنفسي أن ده أهم مشهد ليا في المسلسل وبرضه قلت لنفسي لو أستاذ ماجد مقاليش إني ممثل شاطر، أحمد ربنا على إني اشتغلت في المسلسل اللي حلمت اشتغل فيه وكفاية بعدها موضوع التمثيل.

واستطرد قائلًا: بعد المشهد ما خلص أول حاجة سمعتها من أستاذ ماجد الكدواني إنك ممثل شاطر وأن ربنا يديم عليك إحساسك وحسيت إني ابنه اللي فرحان بيه ربنا يخليك يا أستاذي ويديك الصحة ويديم عليك قلبك الطيب وحب الناس ليك.

وقدم مسلسل الاختيار الحلقة 25 بسالة وجسارة الضباط والجنود الذين استشهدوا خلال مأمورية الواحات وقاتلوا حتى النفس الأخير لمنع الإرهابيين والتكفيرين الذين خططوا للوصول لمنطقة كرداسة، بالأسلحة الثقيلة والاستيلاء عليها وإعلانها إمارة لهم.

مسلسل الاختيار2 بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، رياض الخولي، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد رفعت، أحمد حلاوة، هادي الجيار، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.