10 أسئلة عن الصاروخ الصيني يجيب عليها عميد كلية «تكنولوجيا الفضاء»

مازالت أزمة حطام الصاروخ الصيني، تتصدّر ترندات منصات التواصل الاجتماعي منذ بدايتها قبل أيام قليلة، وسط ترقب من دول العالم كافة لمكان وموعد سقوطه ومدى الأضرار الناجمة عنها.

وفي هذا التقرير، نُسلط الضوء، على أبرز تصريحات الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف في حلقة أمس الجمعة من برنامج «الحكاية»، بخصوص أزمة الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على منصة «شاهد.نت» في شهر رمضان الكريم:

- هل من الممكن أن يسقط الصاروخ الصيني في مصر؟

محدش يقدر يقول إن الصاروخ الصيني هيسقط في مصر حتى الآن.

- كم يبلغ وزن الصاروخ الصيني؟

وزن الصاروخ ضخم ويصل إلى 21 طنًا.

- ما الأماكن المحتمل أن يسقط فيها الصاروخ الصيني؟

من المستحيل التنبؤ بمكان سقوطه طالما هناك عدم قدرة على التحكم فيه.

- هل هناك احتمالية لضرب الصاروخ الصيني من قبل وزارة الدفاع الأمريكية؟

لا يمكن أن تفكر أمريكا في ضربه، ووزارة الدفاع الأمريكية تراقب الصاروخ لتوقع مكان سقوطه.

- ما هامش الخطأ في توقعات البنتاجون لمكان الصاروخ الصيني؟

هامش الخطأ في جهود البنتاجون كبير جدًا، لأنّه موجود في مكان عالٍ جدًا.

- ما ردك على التوقعات التي تتحدث عن مكان سقوط الصاروخ الصيني؟

من يقول إنَّه يعلم مكان سقوطه فهو خارج عن العلم تمامًا.

- هل سيسقط الصاروخ الصيني بأكمله على الأرض؟

لا.. ما سيسقط على الأرض هو حطام صاروخ، وذلك نتيجة الاحتكاك مع الهواء.

- عند أي نقطة في الغلاف الجوي سيتحطم الصاروخ الصيني؟

عند 120 كيلومتر سيبدأ الغلاف الجوي في الاحتكاك به، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة ويبدأ الحطام في الاشتعال.

- ماذا سينتج عن انفجار الصاروخ في الغلاف الجوي؟

يحدث الانفجار عند ارتفاعات تتراوح بين 120كم و80كم، ما سيؤدي إلى تناثر وتشظي الحطام.

- هل سيسقط حطام وشظايا الصاروخ بالكامل؟

مدى زيادة أو قلة حجم الشظايا تعتمد على الزاوية التي يدخل منها الحطام إلى الغلاف الجوي.

وطمأنت وكالة الفضاء المصرية، عبر رئيسها التنفيذي الدكتور محمد القوصي، المواطنين بشأن مكان سقوط الصاروخ الصيني، وذهبت إلى أنَّه غير وارد حتى الآن، لافتة إلى أنَّ التقارير تشير إلى أن تتابع الصاروخ سيؤدي إلى سقوطه خارج مصر وفي المحيط الهادي.

من جهة أخرى ذكرت شبكة «CNN» الأمريكية، أنَّ الصاروخ الصيني سيسقط فوق تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت جرينتش أي الساعة 1:30 صباح الأحد بتوقيت القاهرة.