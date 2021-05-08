أهالي بني سويف يستقبلون مرور الصاروخ الصيني في سماء مصر بالسخرية

حالة من السخرية لجأ إليها رواد موقع التواصل الاجتماعي في محافظة بني سويف، رداَ على أنباء قرب سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، ومروره فوق عدد من المحافظات المصرية، بينها محافظة بني سويف، حيث عرض معرض مجوهرات ذهبية مسابقة للتوقع الصحيح بمكان سقوط الصاروخ، مقابل الفوز بخصم 50% عند شراء أي قطعة من المشغولات الذهبية، فيما بدأت عدة صفحات في وضع صور لصاروخ لعبة، محلقاً في السماء، والإشارة إلى تواجده بمناطقهم.

محل مجوهرات يعرض خصم نصف قيمة اي قطعة مقابل توقع مكان سقوط الصاروخ

لجأ محل مصوغات ذهبية ومجوهرات بمدينة الفشن، جنوب المحافظة، إلى تقديم مسابقة لجذب مزيد من الزبائن، حيث عرض مسابقة عبر صفحة معرض المصوغات الذهبية الخاصة به على «فيسبوك»، تتضمن الفوز بخصم 50% من قيمة أي قطعة ذهبية، مقابل التوقع الصحيح لمكان سقوط الصاروخ الصيني، حيث دون المعرض على صفحته: «توقعي الصاروخ الصيني هيسقط فين وليكي خصم 50% على أي قطعة تقومي بشرائها».

رواد التواصل الاجتماعي: الصاروخ الصيني فوق شارع أم بطة بسمسطا

واتجهت إحدى أكبر صفحات مركز سمسطا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى السخرية من سقوط الصاروخ الصيني، حيث نشرت الصفحة منشوراً، جاء فيه: «عاجل وحصرياً، صورة الصاروخ الصيني في سماء سمسطا، وتحديداً فوق شارع أم بطة»، وتضمن المنشور صورة لصاروخ لعبة صغير في الفضاء المظلم، ليرد عليه بعض متابعي الصفحة: «احنا فعلاً عندنا شارع اسمه أم بطة».

كما نشر «مورقص موريس»، الناشط السويفي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لصاروخ لعبة يحلق في السماء، وكتب عليها «الصاروخ الصيني هنا في شرق النيل ببني سويف».

وأطلقت الصين منذ أسبوع صاروخها الفضائي «المسيرة الطويلة» (Long March 5B)، والذي يحمل على متنه القطعة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية (Tianhe)، وكان إطلاق هذا الصاروخ أول مهمة من ضمن 11 مهمة مطلوبة لإكمال بناء المحطة بنهاية 2022، وذلك بعد وضع قيود علي الصين لاستخدامها لمحطة الفضاء الدولية، حيث يتكون هذا الصاروخ من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة، ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط، وقد كان من المزمع إعادة هذه المرحلة الرئيسية من الصاروخ بشكل متحكم به، إلا أن الصين فقدت التحكم بها، وستعود وتسقط على الأرض بشكل غير مُتحكم به، وهي تدور حالياً حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

«شلبية»: وزن حطام الصاروخ 22 طناً بطول 33 متراً

وكان الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، قد أكد على أن ما سيسقط، ليس الصاروخ، ولكن الجزء الأكبر الصلب من بقاياه، وهي القطعة التي تدور حول الأرض، ويبلغ طولها كحطام 33 متراً وقطرها 5 أمتار ووزنها حوالي 22 طناً، وتدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلاً على 28 ألف كيلومتر في الساعة.

ولفت «شلبية» إلى أن هناك عدة احتمالات أو نتائج لسقوط حطام الصاروخ الصيني، وهي أنه على ارتفاع 120 كيلومتر يعاني الحطام من احتكاك شديد مع الغلاف الجوي، فترتفع حرارته ويبدأ بالانصهار، وعلى ارتفاع 78 كيلومتراً قد ينفجر الحطام بسبب شدة الضغط والحرارة ويبقى مشتعلاً حتى ارتفاع ما بين 40 و50 كيلومتراً، وخلال هذه الرحلة من 120 كيلومتراً وحتى 40 كيلومتراً، يشاهد في السماء كجرم لامع جداً ومشتعل، ويتكون من عدة قطع مضيئة، بعد ذلك تختفي الإضاءة ويكمل سقوطه نحو الأرض سقوطاً حراً، ولا يمكن مشاهدته إلى أن يصطدم بالأرض.