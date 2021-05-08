بمعدل مرتين كل 3 أيام.. كم مرة مر الصاروخ الصيني فوق سماء مصر؟

في ظل المتابعة المستمرة لموقع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة على مدار الأيام الماضية، كشفت وحدات الرصد المخصصة له مروره وتحليقه فوق عدة دول منها سوريا والأردن وتونس والجزائر وأيضا مصر، حسبما أكدت تقارير معهد البحوث الفلكية المصري.

وأشارت أحدث التنبؤات إلى أن الصاروخ سيخترق الغلاف الجوي للأرض مساء السبت أو صباح الأحد، وسيدخل أجواء الأرض فوق منطقة قرب نيوزيلندا، فيما توقعت مؤسسة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية، أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، وسبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

كم مرة حلق فيها الصاروخ الصيني فوق مصر؟

أظهرت نتائج التتبع الخاص بمدار الصاروخ الصيني، تحليقه فوق سماء مصر لعدة دقائق مساء الثلاثاء الماضي، قبل أن يتجه لدول أخرى في المسار العشوائي الذي يدور به، على ارتفاع يبلغ نحو 190 كيلو متر خارج الغلاف الأرضي.

وبحسب تصريحات الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لـ«الوطن» تبين من خلال خرائط المراقبة الحية لموقع الصاروخ لحظة بلحظة مروره على مصر مساء الثلاثاء الماضي في تمام الساعة 11:39 دقيقة مساءً لمدة ثلاث دقائق فقط واتجه بعدها في تمام الساعة 11:41 مساء نحو شمال شرق في اتجاه الأردن وسوريا في مساره العشوائي الذي يدور به.

الصاروخ الصيني يمر فوق مصر مرتين كل 3 أيام

لم تكن تلك المرة هي الوحيدة التي مر بها الصاروخ الصيني من فوق مصر، وبحسب الدكتور جاد القاضي، يحلق فوق مصر بمعدل مرتين كل ثلاثة أيام تقريبا.

وتابع القاضي في حديثه عن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، بقوله إنه في آخر مرتين مر فيهما فوق مصر كان قادما من الشمال الغربي متجها نحو الجنوب الشرقي، بمدة مرور لم تتجاوز الدقيقتين و20 ثانية تقريبا.

والصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة من المقرر مروره على مصر في تمام الساعة 10:34 دقيقة مساءً اليوم، بحسب تصريحات القاضي.

وتشير التوقعات الناتجة عن متابعة مسار الصاروخ الصيني إلى احتمالية دخوله المجال الأرضي في 9 مايو الجاري، وبمجرد دخول الصاروخ داخل الغلاف الجوي يتعرض للاحتراق باستثناء بعد الأجزاء التي قد تقاوم الاحتراق وهي التي تمثل مخاوف من تحقيق خسائر، بحسب وصف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

بداية أزمة الصاروخ الصيني

أطلقت الصينفي نهاية أبريل الماضي أول مكونات محطتها الفضائية (سي إس إس) بصاروخ «لونج مارش 5 بي»، ولكنه خرج عن المسار المحدد له بعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا.