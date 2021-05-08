المنتج محروس عبدالمسيح.. رسائل تعزية من الملحنين والفنانين بعد وفاته

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة المنتج محروس عبدالمسيح، الذي توفى فجر اليوم السبت، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا، وقد أعلن نجله هاني محروس، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، «أن عزاء والدي الغالي محروس عبدالمسيح اليوم أمام ستوديو إم ساوند 1 الساعة 7 مساء».

موعد جنازة المنتج محروس عبدالمسيح

وبسبب انتشار فيروس كورونا قال محروس، «نتقبل التعازي عبر الهاتف والرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي. نظرا لظروف كورونا»، حيث أنه عانى من كورونا خلال الأيام الأخيرة.

نجوم الفن والملحنون ينعنون المنتج محروس عبدالمسيح

ونعى الفنان مصطفى حجاج، وفاة عبدالمسيح قائلاً عبر «فيس بوك»: «توفى إلى رحمة الله الأب والسند صاحب النصيحة والفضيلة والكلمة الطيبة الرجل الطيب الأستاذ محروس عبدالمسيح».

وقال المنتج وليد منصور: «البقاء لله في وفاة الأستاذ محروس عبدالمسيح، والد كل من الأستاذ نصر محروس، الأستاذ هاني محروس، الأستاذة أميرة محروس، المهندس أمير محروس، الأستاذة نيرمين محروس، خالص العزاء للأسرة الكريمة.. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم جميعا».

وقال الملحن وليد سعد: «البقاء لله في المنتج الكبير الخلوق الأستاذ محروس عبدالمسيح والد المنتج الكبير نصر محروس وهاني محروس وأمير محروس وأميرة محروس ربنا يصبركوا ويصبرنا على فراقه الراجل الطيب المحترم ربنا يرحمه ويغفرله يا رب».

معلومات عن المنتج الكبير محروس عبدالمسيح

الراحل يعتبر من أشهر الأسماء في مجال الصوتيات في الساحة الموسيقية المصرية، وهو والد المنتج، نصر محروس، والموسيقي، أمير محروس، ويعد المنتج محروس عبدالمسيح من كبار صناع الموسيقى في فترتي الستينيات والسبعينيات حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدي، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى.