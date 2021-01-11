وفاة فوزي محروس رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق

توفي الدكتور فوزي نعيم محروس رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق صباح اليوم، وفق ما أعلنه الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد الأراضي والمياه والخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية.

ونعى وكيل معهد الأراضي والمياه والخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية، الراحل قائلًا: «الزراعة المصرية فقدت أحد رموزها ورجالها المخلصين».

وتولى الدكتور فوزي نعيم محروس رئاسة مركز البحوث الزراعية في الفترة من يوليو 2001 إلى يوليو 2002، وكان له العديد من الإسهامات خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة المركز، وله إسهامات كبيرة في مجال أبحاث الأرز من بينها إنشاء مركز البحوث والتدريب في محطة بحوث الأرز بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

ومركز البحوث الزراعية هو أكبر صرح بحثي تطبيقي في مصر والشرق الأوسط، وتعتبر مصر من كثر دول العالم اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الارتقاء بالإنتاجية في كل قطاعات الزراعة نظراً لمحدودية الموارد الطبيعية الزراعية بالنسبة لعدد السكان المتزايد دوماً.

ومن إنجازات قسم بحوث الأرز الذي كان «نعيم» واحدا من ابناءه استنباط أصناف وسلالات جديدة مقاومة للأمراض والحشرات قصيرة العمر على 125 يوم وتعطي 4.5 طن/ للفدان، كما تم تسجيل صنف الأرز الهجين أول هجين أرز مصري 2034 والذي يعطي 6- 6.5 طن للفدان في 135 يوم وتسجيل صنف أرز أسود عالي القيمة الغذائية واستنباط 4 سلالات مقاومة للجفاف واللفحة يمكن زراعتها في نهايات الترع وفي الأماكن حيث تطول فيها مناوبات الري.

كما أسهم القسم في إكثار التقاوي ضمن برنامج متميز للحفاظ على النقاء الوراثي لعشرة أصناف أرز هي (سخا 101، سخا 102، سخا 103، سخا 104، جيزة 177، جيزة 178، ياسمين المصري ، الأرز الأسـود، جيزة 181، جيزة 182) عن طريق إنتاج 4500 طن تقاوي مربي أساس مسجل لزيادة نسبة التغطية من التقاوي عالية الجودة.