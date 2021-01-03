الأطباء: الفرق الطبية «قليلة الحيلة» أمام كورونا وتعمل في ظروف صعبة

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إنّ ما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، ووفاة عدد من المرضى في غرفة العناية المركزة، نتيجة انقطاع الأكسجين عن المستشفى، يوضح أنّ الفرق الطبية تعمل في ظروف صعبة جدا، من نقص في المستلزمات الطبية، وتهالك شبكات الإمداد بالأكسجين في عدد من المستشفيات، ما يشير إلى أنّ حجم جائحة كورونا في موجتها الثانية، أكبر من الإمكانيات المتاحة، ولا بد من عمل صيانة لشبكات الأكسجين.

عبدالحي: نقدر صعوبة ما تمر به البلاد لمواجهة كورونا

وأضاف عبدالحي، لـ«الوطن»: «نقدر صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة جائحة كورونا، والضغط الشديد على المستشفيات، لكن يجب أن يكون هناك زيادة رهيبة للإمدادات ودعم من المسؤولين بالدولة، لرفع كفاءة المستشفيات وتوفير دعم مادي وهندسي أكبر للمستشفيات التي تعمل في عزل واستقبال مرضى فيروس كورونا».

الفرق الطبية التي تعمل في مواجهة كورونا «قليلة الحيلة»

وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أنّ الواقع يثبت أنّ الأطباء والفرق الطبية التي تعمل في مواجهة جائحة كورونا قليلي الحيلة، كما شاهدنا الممرضة التي افترشت الأرض أثناء وفاة المرضى بعد انقطاع الاكسجين بشكل مفاجئ، متابعا: «شبكات إمداد الاكسجين متهالكة، ونظام الأسطوانات قديم، فالفرق الطبية تعمل دون أسلحة كافية، وفي ظروف صعبة جدا».

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وتابع: «على المواطنين أن يحترسوا أكثر، ويلتزموا بالإجراءات الاحترازية بشكل أكبر، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، فالموجة الثانية من كورونا خطيرة جدا وسريعة الانتشار».

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيّن وفاة عدد من الأشخاص داخل العناية المركزة، ووجود عدد من أعضاء التمريض داخل العناية، بسبب نقص الأكسجين، ما دفع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، واتخاذ ما يلزم حال وجود أي تقصير تسبب في وفاة المرضى.