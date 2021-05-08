حبس مسجل خطر ضرب ابنته حتى الموت في القناطر

شهدت القناطر الخيرية حادثا مأساويا، حيث أقدم عاطل على قتل نجلته بضربها بقطعة خشبية حتى لفظت أنفاسها وماتت، بسبب أنها «بترد عليه وحش»، بحسب أقواله، وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

أمرت النيابة بحبس الأب المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة القتل العمد له، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، وطلب تقرير الطب الشرعي حول ملابسات وأسباب الوفاة.

البداية

تلقى المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا بقيام مسجل خطر بالتعدي على نجلته «ف. ا. م» 14 عاما، بالضرب المبرح حتى لقيت مصرعها، تم إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن والد الفتاة وأمها منفصلين عن بعضهما، وطلب من الفتاة الحضور للجلوس معه، إلا أنه تعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها.

ضبط المتهم والنيابة تأمر بحبسه

وبسؤال المتهم، ويدعى «ا. م» 42 سنة، أفاد بأنه قام بضرب المجني عليها باستخدام عصى خشبية، نتيجة تحدثها إليه بطريقة غير لائقة، قائلا: «بترد عليا وحش»، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه والتصريح بدفن الجثة.

اعترافات المتهم

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة برئاسة المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية، جاء فيها أنه قام بالتعدي على المجني عليها بالضرب، باستخدام عصا خشبية نتيجة تحدثها إليه بطريقة غير لائقة، قائلا: «ضربتها بالعصى علشان بترد عليا وحش فماتت»، مشيرا إلى أنه ووالدتها منفصلين وأنها تقيم مع والدتها، وكان طلب منها المجيئ للجلوس معه فجاءت وحدثت بينهما مشادة تسببت في الواقعة.

أضاف أنه كان يؤدبها ولم يقصد قتلها، ولكن لغتها معه في الكلام كانت سيئة، فتعدى عليها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.