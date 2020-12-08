ضبط عامل قتل طفلا خشية فضح علاقة عاطفية بشبين القناطر

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، غموض واقعة العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، خوفا من فضح علاقته مع فتاة قريبة للمجني عليه.

تلقى مركز شبين القناطر بلاغا من بعض الأهالي بالعثور على جثة طفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية دائرة المركز ووجود جثة الطفل يوسف، 6 سنوات طالب، مقيم بذات العزبة، مُلقاة داخل إحدي الغرف يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي في القليوبية إلى تحديد مرتكب الواقعة عامل مقيم بدائرة المركز.

واعترف المتهم، 18 عامًا، بقرابته للطفل وارتباطه بعلاقة عاطفية بفتاة 14 عامًا من أقارب المجني عليه، وبتاريخ ارتكاب الواقعة وأثناء لقائه معها بأرض زراعية فوجئ بقدوم الطفل ومشاهدتهما ما دفعه إلى التفكير في التخلص منه خشية فضح الأمر.

وعلى إثر ذلك اقتاده إلى عشة من الخوص مجاورة للأرض وأجهز عليه خنقاً مستخدماً رباط بنطال كان يرتديه الطفل حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمكان العثورعليه، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.