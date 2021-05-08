«مصر للطيران» تسير 55 رحلة دولية وداخلية تنقل 3399 راكبا غدا الأحد

تسير «مصر للطيران» غداً الأحد 9 مايو، 55 رحلة جوية، منها 42 رحلة دولية إلى كل من بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، أمستردام، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبو ظبي، برشلونة، البحرين، اسطنبول، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا.

كما يجري تسيير 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 3399 راكبا.