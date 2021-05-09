تعرف على.. 4 جهات تشرف على «تراخيص البناء» بالمحافظات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل مستمر مع المحافظات عمل المراكز التكنولوجية فى 27 حى ومدينة على مستوى الجمهورية بشأن تلقى طلبات رخص البناء وفق الاشتراطات الجديدة.

وتواصل الأحياء غدا للأسبوع الثانى على التوالى تلقى طلبات التراخيص، حيث يتم البدء بتقديم طلب من المواطن للحصول على بيان الصلاحية ثم طلب رخصة البناء.

اشتراطات البناء الجديدة

وأوضح قاسم لـ«الوطن»: أن اشتراطات البناء الجديدة تقضى على فوضى العمران وتحد من المخالفات وتمنع ظهور أى كيانات عشوائية، لافتا إلى أن كل الرسوم المطلوبة للحصول على الرخصة معلنة ويتم وضعها على لوحات أمام المواطنين فى المراكز التكنولوجية، كما تم تشكيل لجنة عليا بكل محافظة تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

استئناف أعمال البناء للرخص السارية

وفيما يتعلق برخص البناء الصادرة من قبل، أشار إلى أنه سيتم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية بعد فحصها من قِبل اللجنة المشكلة بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للإشتراطات الجديدة والأكواد وصحيح القانون من وجود جراج وتوافر وسائل الحماية المدنية وعدم وجود نشاط تجارى أسفل العقار السكنى وعدم تخطى 4 أدوار ارتفاع وفق عرض الشارع وابلاغ المركز التكنولوجى أولا بأول بأعمال البناء.

الجهات المشرفة على رخص البناء

ولفت إلى وجود أربع جهات تشرف على رخص البناء وهى: وزارتى الاسكان والتنمية المحلية ونقابة المهندسين والهيئة الهندسية لضمان ضبط منظومة العمران واستعادة الوجه الحضارى للأحياء والمدن والقضاء على التشوه الذى أصاب بعض المناطق، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تلعب دور هام في المنظومة الجديدة للبناء حيث تتلقى الطلبات من المواطنين وتقوم بإرسالها الى الجامعة وبعد موافقتها يرجع الملف إلى المركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وبعدها يتم استصدار الرخصة المؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار حتى تصدر خطابات بإدخال المرافق للعقار المرخص.