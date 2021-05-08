درجات الحرارة غدا الأحد 9-5-2021: تصل إلى 45 على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة، غدًا الأحد 9-5-2021، على مدن ومحافظات مصر، وذلك وفق بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة غدًا الأحد

القاهرة 41 24

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 37 23

طنطا 40 22

شبين الكوم 41 24

دمنهور 36 22

بلطيم 29 20

مطروح 28 19

السلوم 28 19

سيوة 39 21

بورسعيد 37 23

دمياط 30 21

الزقازيق 41 22

المنصورة 41 22

الإسماعيلية 42 22

السويس 40 23

العريش 36 22

رفح 35 22

رأس سدر 42 27

نخل 42 26

نويبع 39 27

طابا 40 27

كاترين 34 18

الطور 38 24

شرم الشيخ 41 28

الغردقة 41 26

مرسى علم 39 27

الفيوم 43 24

بني سويف 43 24

المنيا 43 25

أسيوط 43 25

سوهاج 44 25

قنا 44 26

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 27

الوادي الجديد 45 27

شلاتين 38 25

أبو رماد 38 26

حلايب 35 25

رأس حدربة 35 24

حالة الطقس غدًا الأحد

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

وقال الخبراء في بيان صادر عن هيئة الأرصاد، إنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد أنّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

ونصح خبراء الأرصاد، المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه أثناء الإفطار وخلال فترة الليل.