إخماد حريق بمصنع سمن نباتي في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، من إخماد حريق هائل اندلع داخل مصنع للسمن النباتي، بقرية بهدال التابعة لمركز المنيا، دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما قدرت الخسائر المادية بنحو مليون جنيه.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بمصنع للسمن النباتي بقرية بهدال التابعة لمركز المنيا.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من إخماد الحريق الذي امتد إلي عشة مواشي مجاورة، دون وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية، فيما قدرت الخسائر المادية المبدئية بنحو مليون جنيه.

وانتقل إلى موقع الحادث العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأشرف على جهود إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين أنه اندلع داخل عنبر بالمصنع تتجاوز مساحته الـ300 متر مربع.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة واتخاذ اللازم، ورجحت التحريات الأولية التي أجراها فريق من البحث الجنائي، بقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا، أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي امتد إلى كراتين معبأة بالسمن النباتي وتفحم عدد كبير منها، جار حصره، إذ قدرت الخسائر المادية بنحو مليون جنيه.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وعمل كردون أمني بمحيط المصنع، لحين التأكد من إخماد الحريق بشكل كامل، وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات.