«رامز عقله طار».. علي العلياني يضرب رامز جلال: «حرام عليك يا أخي»

اعتدى الإعلامي السعودي علي العلياني، بالضرب على الفنان رامز جلال، خلال وقوعه ضحية حلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، على شاشة «إم بي سي مصر»، وذلك قبل إظهار الشخصية الحقيقية لـ رامز جلال، وقبل السقوط في حمام السباحة.

وانتابت حالة من الخوف الشديد الإعلامي السعودي، بعدما اضطر للقفز إلى حمام السباحة، حيث لم يرحب بالفكرة في البداية، ولكنه عندما وجد أن اللعبة التي كان يستقلها يخرج منها «شرار ودخان» يّدل على أنها ستسقط، اضطر للقفز.

وبعد انتهاء اللعبة، والقفز في حمام السباحة، قفز رامز جلال أيضا، وعندما خرجا سويًا من حمام السباحة، أظهر الفنان رامز جلال، شخصيته الحقيقة للإعلامي السعودي، الذي صُدم من المفاجئة وظل يردد: «حرام عليك يا أخي.. حرام عليك».

ويقوم مقلب «رامز عقله طار»، على توجيه الدعوة للضحية الجديدة بهدف المشاركة في افتتاح ملاهي موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل الضحية، الفنان حسن العسيري، ويصطحبه في جولة بالملاهي، وفي اللعبة الخاصة برمي الكرات يقوم رامز جلال، بضرب الضحية بالكرات دون أن يراه.