رامز جلال ساخرا من علي العلياني: «رئيس جمهورية حمص الشام»

سخر الفنان رامز جلال، من ضيفة المذيع السعودي علي العلياني، خلال وقوعه اليوم ضحية في برنامج «رامز عقله طار»، على شاشة «إم بي سي مصر»، حيث وصفه بـ «رئيس جمهورية حمص الشام».

كما سخر «رامز»، من طريقة الملابس الذي يرتديها المذيع السعودي: «النضارة بتاعته زي نضارة الفنان كمال الشناوي في فيلم الأوباش»، كما سخر من طريقة سيرة خلال المقلب « تحس إنه داخل يعمل عملية زايدة».

ويقوم مقلب رامز على توجيه الدعوة للضحية الجديدة بهدف المشاركة في افتتاح ملاهي موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل الضحية الفنان حسن العسيري ويصطحبه في جولة بالملاهي، وفي اللعبة الخاصة برمي الكرات يقوم رامز جلال بضرب الضحية من الخلف بالكرات دون أن يراه.