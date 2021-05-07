انسحاب مبكر وبكاء.. 7 ملاحظات من حلقة نسرين طافش مع رامز جلال «فيديو»

وقعت الفنانة نسرين طافش، ضحية لحلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، أحدث نسخ برامج الفنان رامز جلال مع عالم المقالب، المذاع حلقاته عبر شاشة mbc مصر.

وخلال تلك الحلقة ثمة بعض الملاحظات، نستعرضها في السطور التالية:

الروبوت عرف نسرين ومعرفش «طافش»

وفي مقدمة تلك الملاحظات، هو معرفة الروبوت، الذي يظهر إلى جوار رامز جلال بالفقرة الأولى من البرنامج، بـ«نسرين»، لكنه في الوقت نفسه، أكد أنه لا يعرف طافش، وهو ما جعل رامز يسخر من اسمها ويوضح أن «طافش» لا يجوز أن يكون اسم فنانة.

جريت بعد النار

ردود افعال مختلفة قدمها ضحايا البرنامج منذ بداية عرض حلقاته في رمضان الحالي، لكن للمرة الأولى في البرنامج أن تركض ضحية بمجرد أن يشعلوا النار من خلفها وهو ما فعلته نسرين طافش.

الصراخ بدأ بدري

عادة ما يبدأ ضحايا البرنامج هذا الموسم في الصراخ والصياح بصوت عالٍ مرتفع خلال المقلب الرئيسي بالبرنامج داخل الكبسولة، التي ترتفع بهم في الهواء، قبل أن يقفزوا منها إلى حمام السباحة، لكن نسرين طافش اختلفت عن كل الضحايا وبدأت الصراخ مبكرا للغاية تحديدا من لعبة الثور، وحتى من بعده لم يتوقف صراخها سواء بلعبة كرة الماء أو بعد ذلك داخل الكبسولة.

انسحاب من أول طلقة

وسجلت نسرين طافش خلال تلك الحلقة أسرع انسحاب من لعبة «البينت بول»، حيث لم تتحمل سوى «طلقة ألان» واحدة فقط أصيبت بها، لتعلن انسحابها من اللعبة وتطلب توقيفها.

علامة القرون تعود

وبعد أن توقف رامز جلال، لعدد من الحلقات، عن استخدام «علامة القرون» خلال الصورة المجمعة التي يلتقطوها قبل الصعود إلى الكبسولة، عاد ليستخدم العلامة مجددا مع نسرين طافش.

بدوت تيتت

ورغم الصراخ الذي خرج من نسرين طافش طوال الحلقة، إلا أنه يحسب لها أن الحلقة كاملة خرجت بدون صافرة تشويش «تييت» واحدة.

بكاء بعد انتهاء المقلب

ومع نهاية المقلب، دخلت نسرين طافش في نوبة بكاء، حتى حينما كشف رامز جلال لها عن هويتها، فلم تستطع أن توقف بكائها، حتى هدأ رامز من روعها.