7 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الزراعي «القاهرة - أسوان»، أمام عزبة حافظ بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «1926 ن ا ج» ميكروباص، والسيارة رقم «7921 ن ص ر» ملاكي، بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية حافظ بملوي، نتيجة التخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص، وهم: «جميل. ع خ»، 56 سنة، و«حمادة. ط. ع» 52 سنة، و«فاطمة. ع. ش» 40 سنة، و«همسة. م. ك» 21 سنة، و«وفقي. ع. ا» 56 سنة، و«فاطمة. ع. ع» 40 سنة، و«داليا. م. ع» 25 سنة، مقيمون جميعا بقرية المحرص بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتقرر التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إخماد حريق داخل مصنع سمن نباتي

وأخمدت قوات الحماية المدنية، حريق هائل اندلع داخل مصنع للسمن النباتي، بقرية بهدال التابعة لمركز المنيا، دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما قدرت الخسائر المادية بنحو مليون جنيه.

انتقل إلى موقع الحادث العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأشرف على جهود إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين أنه اندلع داخل عنبر بالمصنع تتجاوز مساحته الـ300 متر مربع.