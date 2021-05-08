المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد: تلقينا 70 ألف طلب حتى الآن

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لـ «الإحلال والتجديد للسيارات المتقادمة»، أنه عند إطلاق المبادرة الخاصة بإحلال وتجديد السيارات المتقادمة، تم وضع شروط خاصة بالتقديم عبر الموقع المبادرة الرسمي، وهي ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 65 سنة، بالإضافة إلى أن يكون اسم المتقدم على رخصة السيارة آخر سنتين قبل التقدم في المبادرة.

وأضاف «عبد الرازق»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه من ضمن شروط التقديم في المبادرة أن تكون رخصة السيارة صادرة من إحد إدارات المرور التابعة للمحافظات السبعة في المرحلة الأولى للمبادرة وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، السويس، وبورسعيد، البحر الأحمر»، وأن تكون السيارة مر على صنعها 20 سنة فأكثر.

رسائل نصية للمتقدمين

وأوضح، أن المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمبادرة حتى الآن حوالي 70 ألف متقدم، من بينهم 36 ألف و500 طلب صحيح تم الموافقة عليها وتخضع لشروط المبادرة، و36 ألف و500 طلب غير مستوفي للشروط ولم يتم الموافقة عليه لعدة أسباب، منها عدم استكمال البيانات المطلوبة، وأو أنها غير مستوفاه للشروط، وتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين بتلك الطلبات لإعادة تسجيل البيانات أو للاعتذار لعدم استوفائهم الشروط الخاصة بالمبادرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر تسليم 36 ألف و500 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إلى المتقديم في المبادرة وتم استيفاء الشروط.

أسباب تحديد السنتين في رخصة السيارة

وأكد المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لـ «الإحلال والتجديد للسيارات المتقادمة»، خلال حديثه إلى أنه تم تحديد السنتين في رخصة السيارة المتقادمة لسبب أنه في بداية إطلاق المبادرة الرئاسية تم وضع شروط من ضمنها أن تكون مدة امتلاك السيارة والرخصة الخاصة بها 3 سنوات، والهدف من ذلك وضع المبالغ الكبيرة الخاصة بالدعم للمبادرة من قبل الدولة في خانة المستحقين وليس المتاجرين بالسيارات الخاصة بالمبادرة.